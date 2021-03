Ministerstwo Finansów: Nie ma planów podwyżki akcyzy na piwo

Nie będzie podwyżki akcyzy na napoje alkoholowe, w tym także na piwo - twierdzi Ministerstwo Finansów, które odpowiedziało na list Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Resort finansów poinformował, że obecnie nie są prowadzone żadne prace legislacyjne w zakresie zmiany stawek podatku akcyzowego.

Małe browary cierpią podwójnie

Rzecznik zwrócił się z prośbą o odpowiedź głównie ze względu na bardzo trudną sytuację małych, rodzinnych browarów, które bardzo mocno odczuły wybuch pandemii koronawirusa i związane z tym lockdowny.

„Małe, rodzinne browary to rzadko wspominane ofiary lockdownu. Często ich głównymi klientami są restauracje, które dziś są zamknięte. Nie uwzględniają ich jednak tarcze antykryzysowe. Dołożenie im jeszcze kolejnego problemu w postaci podwyżki akcyzy mogłoby być dla wielu z nich nie do udźwignięcia. Dobrze, więc że plotki o zmianach w akcyzie okazały się jedynie dziennikarską kaczką” – napisał w liście do MF Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

