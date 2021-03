Ranking rajów podatkowych. Na podium trzy kolonie brytyjskie

Aż trzy kraje pod jurysdykcją Wielkiej Brytanii znajdują się na czele najnowszej listy rajów podatkowych. Jak wynika z analizy Tax Justice Network, miejsca na niechlubnym podium zajmują kolejno: Wysypy Dziewicze, Kajmany i Bermudy.

Terytoria zależne Wielkiej Brytanii zostały wskazane jako miejsca, największą możliwością obniżenia podatków. Z raportu publikowanego co dwa lata wynika więc, że to nie Cypr, czy Szwajcaria - jak często się uważa - wiodą prym w kontrowersyjnych praktykach podatkowych. Pierwszego z krajów nie ma w pierwszej dziesiątce, drugi zajmuje piąte miejsce w zestawieniu Tax Justice Network. Co ciekawe, na bardzo wysokim, czwartym miejscu, uplasowała się Holandia.

Ranking rajów podatkowych na 2021 rok:



Wyspy Dziewicze

Kajmany

Bermudy

Holandia

Szwajcaria

Luksemburg

Hongkong

Jersey

Singapur

Zjednoczone Emiraty Arabskie



Raje podatkowe. Działania OECD nie przynoszą skutku

Analitycy przygotowujący ranking indeksują każdy z krajów pod względem tego, z jaką łatwością systemy podatkowe pozwalają międzynarodowym korporacjom na czerpanie korzyści z unikania płacenia wysokich danin w innych krajach. Chodzi o sytuacje, gdy filie firm płacą dużo niższe podatki, niż wymaga lokalne prawo, poprzez wykorzystywanie rajów podatkowych.

Dr Dereje Alemayehu, który zarządza nominowanym do pokojowej Narody Nobla Global Alliance for Tax Justice, przyznał, że OECD nie radzi sobie z regulowaniem problemu, a powierzanie organizacji tego zadania jest jak „pozwolenie stadu wilków budowania ogrodzenia wokół kurnika” . Twierdzi tak dlatego, że kraje należące do OECD odpowiadają za aż 2/3 nadużyć podatkowych.

