Piechociński: Inflacja to cichy podatek-zabójca. Najbardziej uderzy w emerytów i rodziny wielodzietne

Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki, ostrzega przed rosnącą inflacją. Zdaniem byłego szefa resortu gospodarki może to dotknąć przede wszystkim najbardziej potrzebujących.

– Świat wydrukował bardzo dużo pieniądza antycovidowego. Program Joe Bidena szacuje się na 2,5 bln dolarów, program Unii Europejskiej to dodatkowe 700 mld euro. Do tego dochodzą rekordowe nakłady państwa na tarcze antykryzysowe szacowane na 200 mld złotych – powiedział Janusz Piechociński na antenie TVN 24, tłumacząc skąd nagły, globalny wzrost inflacji.

– Mamy potężny impuls inflacyjny. Jest ona najwyższa od 10 lat. W sposób szczególny uderza ona w najsłabsze gospodarstwa – emerytów, rencistów i rodziny wielodzietne – dodał były wicepremier i minister gospodarki.

Inflacja uderzy w emerytów i rodziny wielodzietne

Były wicepremier wskazał także grupy, które najsilniej odczują wzrost inflacji. Będą to najbardziej potrzebujący – emeryci, renciści i rodziny wielodzietne.

– Koszty utrzymania gospodarstwa domowego i wydatki na podstawowe produkty, jak żywność, czy utrzymanie domu wzrosły dwukrotnie – powiedział. – Jeśli popatrzymy na takie dane, jak wzrost ceny odbioru odpadów, rachunki za wodę, czy dramatycznie rosnącą cenę energii elektrycznej, to procesy inflacyjne to taki cichy podatek-zabójca. Zabiera on szczególnie tym, o których rząd miał ponoć najbardziej dbać – ocenił.

Czytaj też:

Znów jest drożej. Inflacja w górę, ale dało się uniknąć najgorszego scenariusza