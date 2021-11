Podpis prezydenta we wtorek, poprawki w Sejmie – w środę. Władza łata Polski Ład

„Dziennik Gazeta Prawna” jeszcze przed tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał podatkowe zmiany w ramach Polskiego Ładu, opisywał, że nowelizacja zawiera pewne braki. Nie przeszkodziło to w parafowaniu ustawy, a problemy pozostały.

Szereg wątpliwości wokół przepisów z Polskiego Ładu

Jak wskazywał wcześniej „DGP”, według przepisów liniowcy, którzy w 2022 roku wykażą niski dochód lub stratę, zapłacą składkę zdrowotną od minimalnego wynagrodzenia z 1 stycznia 2023 roku. Niektórzy mogliby natomiast wcale jej nie zapłacić. Z czego mogłaby wyniknąć taka sytuacja? Z przepisów wynika, że przy rozliczaniu składki bierze się pod uwagę minimalne wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia roku składkowego, a ten obowiązuje od 1 lutego danego roku i 31 stycznia roku kolejnego. To oznacza z kolei, że pod uwagę trzeba brać wynagrodzenie także z roku 2023.

Inny problem dotyczy hipotetycznej zaliczki na PIT, która ma być obliczana zgodnie z przepisami obowiązującymi na 31 grudnia 2021 roku. Jeszcze w 2022 roku nie stanowiłoby to problemu, ale jak wskazuje „DGP” – za kilka lat „trudno sobie wyobrazić, by ktoś pamiętał za cztery lata, jak był liczony PIT w 2021 r”.. Jeszcze jeden mankament: osoby objęte nowym zwolnieniem z podatku dochodowego, czyli rodzice co najmniej czwórki dzieci, seniorzy rezygnujący z pobierania emerytury, by nadal pracować, osoby wracające z zagranicy, miałyby nie tylko nie płacić podatku, ale też nie płacić składki zdrowotnej.

Polski Ład czekają poprawki. Luki łatane tuż po podpisie prezydenta

Szereg błędów zwłaszcza w ustawie zdrowotnej sprawił, że do łatania luk w Polskim Ładzie lada moment mają przystąpić posłowie i posłanki. Prezydent podpisał ustawę 16 listopada, a 17 listopada wieczorem posłowie już nanieśli pierwsze poprawki, co opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Pojawiły się one w innej, procedowanej wtedy, ustawie – nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, która zakładała zmiany w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Zaznaczono tam art. 5, o brzmieniu:

„W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty”.

Ta poprawka obejmuje ostatnią ze wspomnianych wcześniej luk w Polskim Ładzie – 0 zł składki zdrowotnej dla pracujących emerytów czy rodziców z co najmniej czwórką dzieci. W Sejmie przyjęto ustawę z poprawkami w środę 17 listopada, co oznacza, że zaledwie dzień po podpisaniu ustawy przez prezydenta, ruszył proces naprawiania podatkowych zmian zawartych w Polskim Ładzie.

Jak pisze „DGP”, to sukces dziennika, który jako pierwszy wskazał na ten błąd. „Dzień po podpisaniu przez prezydenta Polskiego Ładu posłowie mieli wieczorem załatać jedną z luk w uchwalonej niespełna miesiąc temu ustawie. Ale to niejedyna rzecz wymagająca szybkiej naprawy. Nie mogli postąpić inaczej, bo Polski Ład zawiera ewidentną lukę” – czytamy.

Zmiany w podatkach mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

