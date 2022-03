Firmy włączyły się w pomoc uchodźcom. Darowizny można odliczyć od podatku, ale są warunki

Na pomoc uchodźcom ruszyli obywatele i firmy. Przedsiębiorstwa kupują potrzebne towary lub przeznaczają własną produkcję na potrzeby Ukraińców, organizują transport spod granicy i tymczasowe lokum. Liczy się sprawna pomoc, ale przedsiębiorcom łatwiej byłoby podejmować decyzję o przyłączeniu się do działań, gdyby wiedzieli, na jakie ulgi podatkowe mogą wtedy skorzystać.

Pomoc dla uchodźców. Przepisy podatkowe są niewystarczające

„Rzeczpospolita” przypomina, na jakie ulgi dziś mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy przekazują wsparcie finansowe i rzeczowe. Darowizny podlegają odliczeniu od podatku, ale z ograniczeniami. Firmy płacące CIT odliczą darowizny do 10 proc. dochodu, a przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi, do 6 proc. Poza tym można odpisać tylko wsparcie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z Unii Europejskiej oraz EOG. Ukraińskie organizacje pomocowe do nich nie należą.

Patrycja Goździowska, doradca podatkowy i partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions uważa,że w obecnej sytuacji należy poszerzyć ulgę, tak aby wolno było odliczyć też darowizny na inne podmioty, które zajmują się pomocą dla ofiar wojny.

– Można to zrobić na wzór tarczy antykryzysowej, która wprowadziła preferencyjne zasady rozliczania darowizn na walkę z koronawirusem. Dzięki temu wolno odliczać pomoc dla szpitali, ośrodków wsparcia, domów dla matek z dziećmi czy noclegowni – powiedziała Goździowska.

Jej zdaniem warto również zwiększyć limity ulgi. Na początku epidemii było to nawet 200 proc. darowizny.

Pomoc uchodźcom. Jeśli nie ulga podatkowa, to co?

Co zrobić, jeśli świadczenia firmy nie są darowizną albo nie są spełnione warunki ulgi? Czy wolno takie wydatki rozliczyć w kosztach PIT/CIT?

– Jeśli pomoc, np. transport czy noclegi, jest skierowana do ukraińskich pracowników albo ich rodzin, nie powinno być problemów z rozliczeniem. Jeśli jednak do osób spoza firmy, trudno w obecnych przepisach znaleźć uzasadnienie do zaliczenia takich wydatków do podatkowych kosztów – uważa Patrycja Goździowska.

