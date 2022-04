Rząd naprawia Polski Ład. Morawiecki: Likwidujemy słusznie krytykowaną ulgę dla klasy średniej

Rząd wprowadza zmiany w Polskim Ładzie. Zniknie krytykowana ulga dla klasy średniej. Rząd zmniejsza także skalę podatku dochodowego z 17 na 12 proc. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w najważniejszym programie Zjednoczonej Prawicy. Nowelizacja miała zostać przyjęta 21 kwietnia, ale z powodu nagłej wizyty premiera w kopalni Pniówek, gdzie doszło do wybuchu metanu, rząd nie zajął się sprawą.

– Zobaczą państwo jak progospodarcze i proprzedsiębiorcze są to zmiany i jak odpowiadają one na trudne czasy, za które odpowiada głównie kryzys rosyjski – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Idziemy o krok dalej. Likwidujemy słusznie krytykowaną ulgę dla klasy średniej. Pomoże to w uproszczeniu systemu – powiedział premier.

PIT obniżony z 17 do 12 proc.

– Obniżamy podatek PIT z 17 na 12 proc. To najmocniejsza obniżka podatku od wielu lat. Chcę zaznaczyć, że cała ta zmiana jest zmianą korzystną dla ponad 10 mln podatników, a neutralną dla reszty – dodał.

– Proponujemy ustawę, która może wejść w życie od 1 lipca. Efekty reform będą bardzo pozytywne. Zniekształcenia gospodarcze, z którymi mamy do czynienia z powodu putinflacji, zostaną wyraźnie złagodzone. Miejmy na uwadze, że wysoka inflacja kiedyś minie, a niskie podatki zostaną. To dobra wiadomość dla obywateli – powiedział premier.

– To jest projekt, który powinien łączyć, bo jest on korzystny dla wszystkich podatników PIT w Polsce. Chciałbym, aby został poddany rzetelnej krytyce, ale też wyszedł do 1 lipca z Sejmu. Nowy system będzie obowiązywał za cały 2022 roku. A rozwiązania, które przyjmiemy to już rozwiązania na rok 2023 – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

