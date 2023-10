Ożywienie na rynku kryptowalut. Bitcoin przebił psychologiczną granicę

Na rynku kryptowalut widać kontynuację ożywienia, które rozpoczęło się 13 października. To wtedy swoje gwałtowne wzrosty rozpoczął kurs Bitcoina, który, jak to zwykle bywa, pociągnął za sobą także inne cyfrowe aktywa. Obecnie największa z kryptowalut testuje poziom 30 tysięcy dolarów, którego inwestorzy nie widzieli od lipca 2023 roku.

Należy jednak pamiętać, że pomimo optymizmu, który panuje na rynku, Bitcoin nadal pozostaje na poziomie ponad 56 proc. poniżej swojego historycznego maksimum (ATH – All-time-high), który wyniósł ponad 68 tysięcy dolarów.

Bitcoin w górę. Ożywienie na rynku krypto trwa

Obecnie kurs Bitcoina utrzymuje się w granicach 30 tysięcy dolarów. Raz jest nieznacznie ponad tą granicą, a raz pod nią spada. Wyraźnie widać, że działa znienawidzona przez niektórych inwestorów zasada analizy technicznej. Inwestorzy po osiągnięciu granicy testowanej w lipcu, stracili zapał do dalszych zakupów, a część z nich realizuje zysk. Jeśli kupował największą z kryptowalut w niemal dokładnie rok temu, to może obecnie cieszyć się zyskiem przewyższającym 56 proc. Bitcoin wyceniany teraz na 29,9 tys. dolarów wzrósł w ciągu tygodnia o ponad 11 proc.

W ślad za największą z kryptowalut podąża jej nieco mniejszy brat – Ethereum. Kurs ETH, co prawda rośnie nieco słabiej, bo w ujęciu tygodniowym o 5 proc., to również jest droższy o ponad 25 proc. od poziomu sprzed roku. Do swoich maksimów jest mu jednak jeszcze dalej, niż Bitcoinowi. W szczytowym momencie, czyli 16 listopada 2021, za jedno Ethereum trzeba było zapłacić aż 4 892 dolary, czyli o blisko 67 proc. więcej, niż obecnie.

Altcoiny w górę

Mocno zyskują także mniejsze kryptowaluty. Mocno powiązana z ETH Solana w ciągu siedmiu dni podrożała aż o 30 proc., wracając ponad 28 dolarów za sztukę. Dużo słabsze wzrosty notuje ósme ze względu na kapitalizację Cardano, a także tak zwane memecoiny – jak Dogecoin, czy Shiba Inu.

