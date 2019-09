Rośnie ilość likwidowanych miejsc pracy. Rozwiązania zagadki trzeba szukać w danych demograficznych

Pierwsze skojarzenie po zobaczeniu tegorocznego wykresu dotyczącego likwidowanych miejsc pracy? - kryzys i masowe zwalnianie pracowników. Rzecz, w tym, że nie wskazują na to żadne dane. „Żadne dane, ani twarde (o liczbie zatrudnionych), ani miękkie (badania koniunktury), nie wskazują, by na rynku pracy dochodziło do załamania popytu na pracę. Jest widoczne spowolnienie, ale nie głębokie. Bardzo możliwe, że spowolnienie gospodarcze, które obserwujemy, obejdzie się bez istotnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy tak jak dzieje się w strefie euro. Firmy wiedzą, że o pracownika jest bardzo trudno i mogę być mniej chętnie niż poprzednich cyklach do restrukturyzacji zatrudnienia” – mówi Ignacy Morawski, analityk SpotData.

Brak pracowników