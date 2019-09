Kanapka ze smażonym kurczakiem i pączkami? KFC testuje nowy produkt

Od 16 września 2019 roku w ramach testów KFC wprowadziło do oferty nową kanapkę i zestawy. Klienci mogą kupić zestaw panierowanych części kurczaka z pączkiem w cenie 5,49 dolarów. Druga propozycja wydaje się dużo bardziej zaskakująca i niecodzienna zarazem. Za 5,99 dolarów klienci spragnieni oryginalnych doznań smakowych mogą kupić kanapkę, która będzie się składała ze smażonego kurczaka włożonego między dwa glazurowane pączki. Zastąpią one standardowe bułki. Jeżeli klient ma ochotę na zwykłego pączka, może go dokupić do każdego dania za dolara.

Niestety, mamy również złą wiadomość. Skosztować opisywanych zestawów od 16 września 2019 roku mogą jedynie klienci w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Norfolk, Richmond, Wirginii i Pittsburghu. Nowe produkty mają być dostępne tylko przez „ograniczony czas”. KFC nie ujawniło jednak szczegółów. Połączenie smaków słodkiego i słonego brzmi dla Was kusząco? A może wręcz przeciwnie? Chcielibyście spróbować takiego zestawienia?