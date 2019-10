Samsung i Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczynają współpracę

Samsung dołączył do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym. Firma, która jest obecna w Polsce od 20 lat, posiada w naszym kraju swoje największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie. Jednym z rozwiązań, które są w nim opracowywane, rozwiązania dotyczące sektora cyberbezpieczeństwa.

– Samsung głęboko wierzy, że nie tylko inwestycje, lecz przede wszystkim budowanie świadomości cyberzagrożeń oraz transfer wiedzy na temat zabezpieczeń stanowi to, co najcenniejsze. Między innymi tu w Polsce chcemy się dzielić tym, co dla nas bardzo ważne – naszą cyfrową bezpieczną przyszłością. Wierzymy, że współpraca z polskim rządem przyniesie ogromne rezultaty i pozwoli jeszcze lepiej reagować na wyzwania cyberbezpieczeństwa – powiedział Joseph Kim, Prezes Samsung Electronics Polska.

„Samsung należy do grona największych inwestorów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce. Firma jest obecna na tym rynku od ponad 20 lat i zatrudnia kilka tysięcy osób” – czytamy w komunikacie.

– Cieszymy się, że firma ma w naszym kraju jedno z największych centrów rozwojowo-badawczych na całym świecie. Tym bardziej że przywiązujemy dużą wagę do kwestii cyberbezpieczeństwa, a innowacje z tego zakresu powstają między innymi właśnie tu, nad Wisłą. Możemy wzmocnić naszą współpracę i poprzez porozumienie zapewnić transfer wiedzy, która umożliwi podnoszenie odporności na cyberzagrożenia i wpłynie na wyższy poziom ochrony danych – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Minister Karol Okoński.

