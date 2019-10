Bez innowacji nie ma rozwoju gospodarczego, ale nie można ich wdrażać za wszelką cenę

Pierwszym tematem, który został poruszony podczas Round Table Mixer towarzyszącemu IX edycji Innowatorów Wprost, były paliwa alternatywne. Eksperci przybliżyli zebranym temat między innymi, zyskującej na popularności elektromobilności. Rozmawiano także o paliwie, które wielu ekspertów nazywa kolejnym krokiem w rozwoju motoryzacji, czyli o wodorze.

– W ramach naszego departamentu, pracujemy, aby w przyszłości zwiększyć wolumen paliw niskoemisyjnych, które będą się wpisywały w trendy panujące na świecie. Jednym z takich paliw jest wodór – powiedział Cezary Starczewski, dyrektor departamentu badań i rozwoju PGNiG. Niemal wszystkie pytania, które przed przystąpieniem do prac nad wdrażaniem technologii wodorowych, zadało sobie PGNiG, przyniosły pozytywną odpowiedź. Jedyną niewiadomą jest możliwość zarobienia na produkcji i sprzedaży tego typu paliwa. Rozwój technologii wpisuje się jednak w misję spółki, czyli utrzymania bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikację źródeł paliw. – Obecnie główne prace poświęcone są magazynowaniu. Sprawdzamy, jak zachowywać się będzie wodór zmieszany z metanem w kawernach solnych – powiedział Cezary Starczewski.

Elektromobilność

Jednak zanim przemysł motoryzacyjny przejdzie na zasilanie wodorem, potrzebne jest inne rozwiązanie. Tutaj z pomocą przychodzą samochody elektryczne, które w ostatnich latach zyskują na popularności. Dzieje się tak głównie dzięki rozwojowi technologii ładownia oraz coraz bardziej efektywnym bateriom pozwalającym na zwiększenie zasięgu na jednym ładowaniu.

– Obecnie, w Polsce zarejestrowane są 6672 samochody elektryczne. Na terenie całego kraju znajduje się 888 stacji ładowania, z czego większość nie pozwala na szybkie ładowanie – podaje Katarzyna Panek, prezes Fundacji Panek. Problem, na który wskazała prezes fundacji to nadal zasięg pojazdów. Producenci bardzo zawyżają dane dotyczące maksymalnego zasięgu na jednym ładowaniu. Kolejne wyzwanie, z którym nadal mierzy się branża to czas ładowania. Przy podłączeniu do normalnego gniazdka wynosi on od 30 do 46 godzin. Nieco inaczej wygląda to w najbardziej popularnych ładowarkach, które potrafią „zatankować” samochód wymagają podłączenia od godziny do godzin dziesięciu. Tak zwane superchargery, których nadal jest bardzo mało, potrafią to zrobić w maksymalnie półtorej godziny.

O ważnej kwestii przypomniał także Wojciech Jakubczak z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Cześć krajów wprowadza bowiem administracyjny zakaz sprzedaży pojazdów o napędzie benzynowym i z silnikami diesla. Od 2025 roku taki zakaz będzie obowiązywać w Norwegii. Pięć lat później wejdzie w życie w Irlandii, Islandii, Izraelu, Słowenii i Holandii.

Pojazdy elektryczne mają jednak zastosowanie nie tylko w komunikacji indywidualnej, ale także zbiorowej i transporcie towarów. Przemysław Rozmysłowicz z Elimen Group wskazał, że poza zastosowaniami takimi jak samochody elektryczne, skutery czy hulajnogi, na rynku pojawia się coraz więcej elektrycznych autobusów, a także samochodów dostawczych. Wojciech Jakubczak wskazał, że Polska może się pochwalić dużą ilością autobusów elektrycznych. Wspomniał, chociażby niedawny kontrakt Warszawy na 130 takich pojazdów dla ZTM. Jednak 99 proc. Wszystkich autobusów elektrycznych na świecie, jest w użyciu w Chinach. Przykładem jest miasto Shenzhen, którego cała flota autobusowa jest elektryczna.

Innowacje w powietrzu

Wykorzystaniem najnowszych technologii może pochwalić się także narodowy przewoźnik lotniczy – PLL LOT. Michał Grochowski, dyrektor biura cargo zapewnił, że Polacy jako udziałowcy LOT-u powinni być z tego dumni. – 35 proc. Transportu towarów na świecie odbywa się za pomocą ruchu lotniczego – wskazał. Na świecie ta branża przeżywa obecnie duży kryzys. Przewozy towarowe spadły rok do roku o 4,4 proc. – LOT Cargo wzrósł w tym czasie o 28,4 proc. – powiedział Michał Grochowski. – Niedawno zanotowaliśmy najlepszy wynik w historii. W Europie Środkowo-wschodniej, zajęliśmy drugie miejsce, bardzo blisko Lufthansy. Stało się to między innymi dlatego, że jako pierwsi w Europie wprowadziliśmy elektroniczną weryfikację przesyłek niebezpiecznych – dodał.

Telekomunikacja

Rozwój technologii w ostatnich latach kojarzy się głównie z elektromobilnością, blockchainem oraz telekomunikacją, a w niej, z technologią 5G. Tym tematem w Ministerstwie Cyfryzacji zajmuje się podsekretarz stanu Wanda Buk. – W technologii 5G najważniejsze są trzy parametry – prędkość, pojemność i minimalne opóźnienie – tłumaczyła minister. – Kiedyś kluczowy dla rozwoju gospodarki był dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej. Dziś taką rolę przejął internet. Bez dostępu do sieci nie można sobie wyobrazić rozwoju gospodarki – tłumaczyła Wanda Buk.

Nie możemy zapominać o ludzkiej stronie innowacji, apelował Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Zauważył, że w dziejach historii, każda z osób, która została uznana za innowatora, na początku nazywana była głupią. – Nie należy bać się bycia nazwanym głupim – powiedział. – Ktoś jako pierwszy musi się odważyć, aby zostać tak nazwanym, później często okazuje się, że wszyscy dookoła chcą czerpać z jego pomysłu – dodał. Humanizm w pojęciu innowacji musi się jednak przejawiać w jeszcze jeden sposób. – Wczoraj wstrząsnął mną film z jednego z laboratoriów w Niemczech, w których na szeroką skalę odbywały się testy na zwierzętach. To nie może być cena innowacji. Obiecałem sobie, że każde swoje wystąpienie będę kończył następującym zdaniem: Innowacje nigdy nie mogą wpływać na degradowanie środowiska, bo jeśli tam ma być, to ja wolę żyć w zacofanym świecie – podsumował Kawecki.

Czytaj także:

Szef Huawei: Jesteśmy skłonni licencjonować technologię 5G firmom z USA