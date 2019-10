Papierosowy dym „z trzeciej ręki” może uszkadzać wzrok dzieciom

Naukowcy z chińskiego uniwersytetu w Hongkongu odkryli, że wdychany przez dzieci papierosowy dym jako efekt tzw. biernego palenia może być przyczyną problemów z oczami u dzieci. Potwierdzają to ich badania opublikowane w październiku na łamach „British Journal of Ophthalmology”. Wynika z nich, że ekspozycja dzieci na dym doprowadza do przerzedzenia naczyniówki w tylnej części oka. W efekcie staje się ona coraz cieńsza.

Porównując wyniki dzieci narażonych na bierne palenie z wynikami dzieci bez takiego narażenia, naukowcy doszli do wniosku, że naczyniówki u narażonych dzieci były od sześciu do ośmiu mikrometrów cieńsze. Im więcej palaczy było w rodzinie, tym cieńsza była dziecięca naczyniówka.

– Odkryliśmy, że narażenie dzieci na bierne palenie jest związane z przerzedzeniem naczyniówki, warstwą z tyłu oczu zawierającą wiele naczyń krwionośnych – twierdzi Jason Yam, współautor badania.

Według chińskiego naukowca narażanie dzieci na bierne palenie tytoniu dotyczy nawet 40 proc. dzieci i jest ważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Badanie objęło 1,4 tys. dzieci w wieku od 6 do 8 lat, w tym 941 z nich nie było narażonych na bierne palenie.

