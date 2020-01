Nike, Fortnite, animacja nagrodzona Oskarem. Czym zajmował się Kobe Bryant po zakończeniu kariery?

Jeszcze w czasie trwania kariery Kobe Bryant i jego agenci wykazywali się przedsiębiorczością. Już na wczesnych etapach kariery, a był on najmłodszym graczem, który dołączył do NBA, widać było, że osiemnastoletni wtedy Bryant będzie gwiazdą. Na wczesnym etapie kariery wielkie marki zaczęły walczyć o możliwość współpracy. Grając w LA Lakers, koszykarz współpracował z takimi firmami jak McDonald's, Sprite, Nintendo, czy Turkish Airlines. Najbardziej znana była jednak jego wieloletnia współpraca z firmą Nike, której przez dużą część swojej kariery był ambasadorem. Partnerstwo rozpoczęło się w 2003 roku, gdy odzieżowy gigant poszukiwał nowej gwiazdy po zakończeniu kariery przez Michaela Jordana.

W czasie trwania współpracy firma wypuściła wiele linii odzieży i butów sygnowanych nazwiskiem Kobe'go. Współpraca z firmą zaowocowała także otwarciem szkółki koszykarskiej dla dzieci. Mamba Sport Academy pozwoliła na zwiększenie dostępności różnych dyscyplin sportu dzieciom, które wcześniej miały trudności z uczestniczeniem w zajęciach. To właśnie w drodze do akademii rozbił się śmigłowiec z koszykarzem, jego córką i trójką innych pasażerów na pokładzie.

Własne przedsięwzięcia

W 2013 roku, jeszcze przed zakończeniem profesjonalnej kariery, Bryant założył spółkę Bryant Stibel, której współudziałowcem był Jeff Stibel, twórca Web.com. Obecnie firma warta jest ponad 2 mld dolarów. Od początku działania zainwestowała w udziały w różnych przedsięwzięciach, głownie ze świata mediów i technologii. Na koncie spółki są m.in. inwestycje w firmy Dell czy Alibaba. Bryant miał też finansowy udział w tworzeniu jednej z najbardziej popularnych gier komputerowych ostatnich lat. Jego spółka była udziałowcem Epic Games - twórcy Fortnite'a.

Kobe Bryant stworzył także swoją markę napojów sportowych pod nazwą Body Armor. W 2018 roku marka została sprzedana koncernowi Coca-Cola. Jednak największą sławę w świecie innym niż sport, Kobe'emu przyniosło założone w 2016 roku studio filmowe Granity Studios. To w nim powstał film animowany „Dear Basketball” (Droga Koszykówko). Animacja w 2018 roku została nagrodzona Oskarem w kategorii animowany film krótkometrażowy.

Odeszła gwiazda

Kobe Bryant był gwiazdą światowego formatu. Rozpoznawalnością przebijał go tylko Michael Jordan. Duet, który razem z Shaquille’em O’Nealem stworzył w Los Angeles Lakers, na stałe zapisze się w historii NBA. W trakcie swojej kariery Bryant pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo ligi, dwukrotnie wybierany był MVP finałów i raz MVP sezonu zasadniczego. 18 razy zapraszano go do Meczu Gwiazd NBA. Z reprezentacją USA dwa razy zdobywał olimpijskie złoto: w Pekinie w 2008 oraz w Londynie w 2012 roku.

