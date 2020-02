Stworzył największą piramidę na świecie. Madoff twierdzi, że jest umierający i chce wyjść z więzienia

82-letni Madoff trafił do federalnego więzienia w Butner w Północnej Karolinie za zorganizowanie największej piramidy finansowej w historii, w której poszkodowanych zostało ok. 13,5 tys. indywidualnych inwestorów i organizacji. Łączne straty oszukanych są różnie szacowane – początkowo sądzono, że to nawet ok. 65 miliardów dolarów, lecz z biegiem czasu te szacunki znacznie zmalały. FBI aresztowało Madoffa w grudniu 2008 roku pod zarzutem, że jego zarządzająca aktywami firma, którą prowadził na Manhattanie, była w rzeczywistości finansową piramidą. Madoff przyznał się do 11 zarzutów popełnienia przestępstw związanych z praniem pieniędzy, krzywoprzysięstwem i fałszowaniem dokumentów finansowych. Za to wszystko sąd skazał go na 150 lat pozbawienia wolności, którą to karę odsiaduje od lipca 2009 rok.

We wrześniu 2019 roku prawnik Madoffa złożył wniosek o ułaskawienie. Wynikało z niego, że ​​Madoff mieszka w więziennym hospicjum. Wniosek odrzucono 5 grudnia, uzasadniając to tym, że Madoff sam odmawia dializowania. Teraz Madoff poprosił sędziego, aby cofnął tę decyzję, ponieważ umiera na niewydolność nerek i pozostało mu mniej niż 18 miesięcy życia. O ułaskawienie poprosił też prezydenta Donalda Trumpa.

Temat zdrowia Madoffa powraca w mediach od lat. W styczniu 2014 roku CNBC poinformował o otrzymaniu od niego wiadomości e-mail, w której twierdził, że miesiąc wcześniej miał atak serca i cierpi na zaawansowaną chorobę nerek.

Bernard Lawrence Madoff to amerykański finansista żydowskiego pochodzenia, który wspólnie z żoną stworzył w 1960 roku fundusz hedgingowy Bernard L. Madoff Investment Securities. Ich firma stała się jednym z potentatów na rynku finansowym na Wall Street. Madoff był także jednym z założycieli i przewodniczącym NASDAQ. Wielu profesjonalistów zajmujących się rynkiem inwestycyjnym z dystansem odnosiło się do tajemniczego sukcesu Madoffa. Bank Goldman Sachs oraz Credit Suisse nigdy nie miały Madoffa na liście zaufanych maklerów. W latach 1992-2008 Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) badała Bernard L. Madoff Investment Securities ośmiokrotnie – za każdym razem bez skutku. W 2005 roku SEC zignorowała pismo od bostońskiego inwestora Harry’ego Markopolosa, który zatytułował je „Największy fundusz hedgingowy na świecie to oszustwo”. Wiele ofiar jego piramidy było członkami elitarnego klubu żydowskiego Palm Beach Country Club.

Po jego aresztowaniu majątek rodziny Madoffów został sprzedany na aukcji, a rząd wyznaczył powiernika, który podejmował próby odzyskania 17,5 miliarda dolarów w głównych inwestycjach dokonanych przez firmę Madoff. Madoff Recovery Initiative do tej pory wypłacił prawie 13 miliardów dolarów, a inny fundusz wypłacił ponad 2 miliardy dolarów dziesiątkom tysięcy ofiar.