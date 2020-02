Harry i Meghan są źli na królową. Chodzi o blokowanie ich biznesu

„Monarchia nie ma jurysdykcji do użycia tego słowa za oceanem” – twierdzą Harry i Meghan w odniesieniu do konfliktu z królową o użycie słowa „royal” w nazwie ich firmy. Zdaniem pary książęcej ich biznes w Ameryce Północnej nie powinien być blokowany przez Elżbietę II. Jest to część oficjalnego komunikatu, który para opublikowała na oficjalnej stronie interetowej.

Monarchini nie zgadza się na to, aby Harry i Meghan, którzy postanowili zejść na drugi plan i niejako odłączyć się od rodziny królewskiej, korzystali z przywilejów poprzez wykorzystywanie słowa „royal” w nazwie. Zdaniem królowej jest to niewłaściwe.

Fundacja zmieni nazwę

„Jako że książę i księżna Sussex zrezygnowali z pełnienia funkcji członków rodziny królewskiej i będą pracować na rzecz osiągnięcia niezależności finansowej, użycie słowa „royal” w tym kontekście, powinno być ponownie przedyskutowane” – informował 19 lutego Pałać Buckingham.

Rzecznik prasowy pary poinformował, że Meghan i Harry nie zmienili swoich planów i zamierzają uruchomić na terenie Wielkiej Brytanii organizację non-profit. Biorąc pod uwagę fakt, że użycie słowa „royal” nie jest wskazane, postanowili jednak zmienić nazwę fundacji, która nie będzie się nazywała „Sussex Royal Foundation”. Rzecznik dodał także, że wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego fundacji został wycofany.

Działania społeczne

Ostatnim z tematów, który został zgłoszony przy rejestracji znaków towarowych, jest opieka społeczna. Wśród listy zadań podano m.in. organizowanie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy uzależnieniami i wspieranie potrzebujących.



Pozyskiwanie funduszy na działalność charytatywną

Fundacja przy firmie zajmie się również zbieraniem funduszy na cele charytatywne. Para książęca będzie zbierała środki na działania społeczne, edukację, czy stypendia dla zdolnej młodzieży.



Edukacja

Firma będzie również działać na polu edukacyjnym. Na liście przedsięwzięć widnieją takie akcje jak organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych i sportowych, szkolenia ze zdrowego odżywiania, wystawy, wykłady i wiele innych.



Druk książek, broszur i ulotek

Drukowanie książek, materiałów edukacyjnych, broszur, ulotek, gazet, pamiętników, pocztówek, fotografii i prac artystycznych. We wniosku patentowym zawarto także ochronę znaków towarowych na długopisach czy ołówkach.



Fundacja

Fundacja, która powstanie przy Sussex Royal, ma się zajmować m.in. zbiórkami pieniędzy, promowaniem pozytywnych postaw społecznych, czy przeprowadzaniem zbiórek charytatywnych dla innych fundacji.



Odzież i biżuteria

Produkcja ubrań, czyli prawdopodobnie, główne źródło przychodów firmy. Para książęca będzie dostarczać na rynek m.in. koszulki, koszule, czapki, spodnie, buty, swetry, piżamy i bandany z logotypem swojej firmy. W planach są także ozdoby i biżuteria.Czytaj także:

