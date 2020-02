Zmarł twórca legendarnego elementu klocków Lego. „Inspirował pokolenia budowniczych”

Twórca figurek, które dały radość milionom dzieci na całym świecie i od pokoleń kształtowały ich wyobraźnie, nie żyje. W wieku 78 lat zmarł Jens Nygaard Knudsen, pomysłodawca i twórca tak zwanych ludzików Lego. Po raz pierwszy charakterystyczne postacie pojawiły się w duńskich klockach w 1978 roku.

„Jest nam bardzo przykro z powodu informacji, że Jens Nygaard Knudsen, twórca ludzików Lego, zmarł. Dziękujemy Jens za Twoje pomysły, wyobraźnię i inspirowanie pokoleń budowniczych” – napisano na oficjalnym profilu twitterowym Lego.

Charakterystyczna figurka

Figurka Lego weszła do pop kultury. Charakterystyczna postać z żółtą, cylindryczną głową przewijała się w filmach, na plakatach i w komiksach. Jens Nygaard Knudsen stworzył postać, z którą utożsamiana była marka Lego i która przez lata doczekała się różnych wariantów. Postacie z kolorem innym, niż żółty, które miały odzwierciedlać innych ludzi, pojawiły się dopiero w 2003 roku. Wdowa po Knudsenie powiedziała stacji TV2, że figurka powstała po to, aby wprowadzić życie do dotychczas pustych domów budowanych z klocków. Dodała także, że jej mąż był „człowiekiem pełnym pomysłów” .

Swoje podziękowania na Twitterze przekazały tysiące fanów. „Spoczywaj w pokoju. Jesteś legendą” – napisał jeden z nich. „Dziękuję za inspiracje, kreatywność, godziny zabawy, dziękuję za wszystko!” – czytamy w kolejnym wpisie.

