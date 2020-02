Co zrobić z wykupioną wycieczką? Ekspert: Być może biura podróży będą refundować koszty

Zdaniem eksperta, odwołanie wykupionej już wycieczki jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. – Wszystko zależy od tego w jaki sposób ubezpieczenie, które posiadamy w ramach wykupionej wycieczki obejmuje tego typu przypadki. Najczęściej odwołanie wyjazdu jest możliwe ze względu na przypadki losowe. Nie jest zwracana cała kwota, ale możemy odzyskać większą część poniesionych wydatków – mówi Paweł Kunz z FLY4FREE.

Dodaje jednak, żeby zachować spokój, bo być może biura podróży same zdecydują się na refundację kosztów wycieczek z uwagi na epidemię koronawirusa w Europie.

Kwarantanna Polaków na Teneryfie

wa tygodnie będzie trwała kwarantanna gości jednego z hoteli na Teneryfie, na Kanarach. Obecność koronawirusa wykryto tam u lekarza z Włoch i trzech innych osób z nim podróżujących. Wśród turystów poddanych kwarantannie są także Polacy. Wiceprezes biura podróży Itaka, które organizowało im wyjazd zapewnia, że Polacy czują się dobrze.

- Nasi goście potwierdzili mi, że czują się dobrze, nie mają jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, natomiast podchodzą do tego bardzo racjonalnie. Wychodzą z założenia, że skoro doszło do takiej sytuacji i nie mają na nią wpływu, nie mogą tego zmienić, w związku z tym to zaakceptowali i czekają na dalszy rozwój sytuacji – powiedział Piotr Henicz.