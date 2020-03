Play też wspiera klientów w czasie epidemii. Odkodował 40 kanałów

Do końca marca użytkownicy Play Now będą oglądać 40 kanałów telewizyjnych za darmo. To pomysł operatora, który ma umilić klientom pobyt w domu w trakcie epidemii. Tego samego dnia na taki ruch zdecydował się Orange.

Zamknięte z powodu koronawirusa szkoły, uczelnie, ośrodki kultury i urzędy powodują, że wielu Polaków najbliższe tygodnie, a może i miesiące spędzać będzie głównie w swoich domach. Z tego też powodu Play postanowił odblokować 40 kodowanych kanałów swojej usługi. Do końca marca klienci posiadający Play Now i Play Now TV oglądać będą programy z pakietów Extra oraz Kids. Na tej liście znajdują się m.in. kanały BBC (BBC Earth, BBC First, BBC Brit, BBC World News), A+E (Polsat Crime+Investigation, H2 History, Lifetime) i VIACOMCBS (Polsat Comedy Central Extra, MTV Live HD). Odblokowane zostaną też AXN, AMC, Epic Drama, Sci Fi, 13 Ulica oraz Extreme Sports Channel, Ginx Esports TV i Motowizja. Otwarta pozostanie biblioteka Paramount Play. W ramach pakietu Kids udostępnione zostaną Nickelodeon, Cartoon Network, Nick Jr, Baby TV, Polsat JimJam, Duck TV, Da Vinci, Boomerang oraz BBC CBeebies. Czytaj także:

