Organizacje pracodawców i przedsiębiorców apelują o nowelizację specustawy

Według wstępnych szacunków przedstawionych przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz wzrost gospodarczy Polski z powodu epidemii koronawirusa zmniejszy się w 2020 r. o 0,5-1,3 pkt proc. wobec prognozowanych 3-3,5 proc. Zdaniem analityków, najbardziej mogą to odczuć małe i średnie firmy. Rząd przygotowuje pakiet działań osłonowych dla przedsiębiorców. Działania takie podejmuje też Komisja Europejska.

W piątek Senat podjął decyzję o skierowanie do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Inicjatywa rządowa w tym zakresie ma zostać przyjęta na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Potrzebna pilna nowelizacja

„Ustawa ta wymaga pilnej nowelizacji, ponieważ zawiera błędy i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania niektórych sektorów” – napisały we wspólnym apelu Konfederacja Lewiatan, BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza i Pracodawcy RP.

W ich ocenie, „każda zwłoka to marnowanie naszego wysiłku i przekreślenie szansy na wprowadzenie dobrych rozwiązań, które pozwolą zapobiec wielu dramatycznym sytuacjom” .

Organizacje podkreślają, że przystąpiły z pełnym zaangażowaniem do prac nad projektem nowelizacji, które rozpoczęły się w Senacie, niemal natychmiast po wejściu w życie specustawy. Przypominają, że Senat zdołał zaangażować do tych prac szeroką reprezentację różnych środowisk.

„Jako organizacje pracodawców i przedsiębiorców deklarujemy współpracę z każdym, kto podejmie inicjatywę w tej sprawie” – podkreśliły organizacje.

Zmiany konieczne dla zdrowia obywateli

W ocenie organizacji, w przygotowywanych zmianach przepisów znalazły się takie, których wprowadzenie jest konieczne dla zdrowia obywateli, m.in. dotyczące zapewnienia dostępu do lekarstw i wyrobów medycznych. Są tam też rozwiązania zabezpieczające pracowników przed utratą dochodu, na wypadek trudności z funkcjonowaniem firmy. Ustawa przewiduje także działania zabezpieczające funkcjonowanie ważnych sektorów gospodarki. W ramach tych prac podjęto nadzwyczajne wysiłki dla wypracowania i skonsultowania rozwiązań niezbędnych na ten trudny dla naszego kraju czas.

„Apelujemy do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu oraz natychmiastowe przystąpienie do szybkich i konstruktywnych prac legislacyjnych. Każda zwłoka to marnowanie naszego wysiłku i przekreślenie szansy na wprowadzenie dobrych rozwiązań, które pozwolą zapobiec wielu dramatycznym sytuacjom” – napisali sygnatariusze apelu.

Zwrócili się także o udział w konsultacjach społecznych nad przygotowywaną przez Ministerstwo Rozwoju specustawą, która ma wprowadzić działania osłonowe dla przedsiębiorstw i miejsc pracy.

„Tym razem oczekujmy przeprowadzenia konsultacji z partnerami społecznymi, nawet jeżeli termin na przekazanie opinii miałby być nadzwyczajnie skrócony” – napisano w apelu.

Sygnatariusze apelu zapewnili, że są do tych „konsultacji przygotowani”. „I pozostajemy w nadzwyczajnej mobilizacji i w bliskim bieżącym kontakcie z szerokim gronem naszych firm członkowskich” – podkreślili, zaznaczając, że „firmy na te regulacje bardzo liczą” .

„Dlatego należy zadbać, żeby tym razem doprowadzić do uchwalenia ustawy, która natychmiast zacznie skutecznie działać i nie będzie wymagała kolejnych nowelizacji” – wskazali.

W Polsce stwierdzono 150 przypadków zachorowania na koronawirusa, 3 osoby zmarły. Na świecie stwierdzono 169,3 tys. przypadków, najwięcej w Chinach (ponad 81 tys.) i we Włoszech (ponad 24,7 tys. przypadków).

Rząd podął szereg działań, z odwołaniem lotów, zawieszeniem międzynarodowych połączeń kolejowych, zamknięciem granic. Zamknięto też galerie handlowe i wprowadzono zakaz zgromadzeń.

