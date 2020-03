Empik przygotował prezent na czas kwarantanny. Darmowy dostęp do audiobooków i podcastów oraz wysyłka

Empik wprowadza specjalną promocję z myślą o osobach, które przestrzegają zaleceń o kwarantannie, oraz tych, które najbliższe dwa tygodnie opiekować się będą swoimi dziećmi ze względu na szkoły i przedszkola.

„W obliczu aktualnej sytuacji wielu z nas stoi przed koniecznością przeorganizowania życia swojego i najbliższych w domu. Wyzwaniem może być pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, czasem wolnym czy opieką nad dziećmi, gdy realizujemy wszystko w jednym miejscu” – czytamy w komunikacie sieci Empik.

Audiobooki, podcasty i darmowa dostawa

Empik uruchomił promocję na darmowy dostęp do usługi Empik Premium na dwa miesiące. Dzięki temu klienci będą mogli za darmo skorzystać z biblioteki e-booków, audiobooków, słuchowisk i podcastów. Każdy, kto zapisze się do usługi, będzie mógł także skorzystać z darmowej przesyłki na zamówione w sklepie produkty. Firma przypomina, że na jej stronie można znaleźć książki, muzyka, filmy, gry, zabawki, sprzęt sportowy czy artykuły kreatywne.

„Zamówienia realizowane są z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – z preferowaną płatnością online oraz w różnych opcjach dostawy – w tym kurierem i bezkontaktowo do paczkomatów” – napisano w komunikacie.

Warsztaty dla dzieci

Sieć zachęca także rodziców do zapisywania swoich dzieci do internetowych warsztatów pod hasłem „W domu jest fajnie, i kropka!” „Na warsztatach Rzecznicy Nauki podsuną dzieciom i rodzicom inspiracje do zabawy oraz ciekawych i ważnych rozmów. Młodzi naukowcy ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki pokażą, jak przeprowadzić kapitalne eksperymenty naukowe z wykorzystaniem rzeczy, które mamy w domu!” – czytamy w komunikacie.

