Ryanair wraca do latania z Polski i zaczyna od promocji. Co z cenami biletów?

Osoby spragnione podróżowania mogą odetchnąć. Ruch lotniczy jest powoli odmrażany, a ceny lotów u tanich przewoźników – wbrew obawom – nie wzrosły znacząco. Od 1 lipca Ryanair wraca na niektóre trasy po Europie i zachęca do rezerwowania biletów w promocyjnych cenach. Jest jeden warunek – bilet trzeba zarezerwować do 19 czerwca, a lot odbyć jeszcze w lipcu tego roku.

Pojawiła się też jedna nowość – w związku z niepewną sytuacją wywołaną pandemią koronawriusa, Ryanair znosi opłatę za zmianę rezerwacji. Dotyczy to rezerwacji dokonanych od 10 czerwca na lipiec i sierpień.

Ryanair – promocje

Dokąd można polecieć w promocyjnych cenach? Oferta obejmuje kilka kierunków – wybrane lotniska w Grecji, Hiszpanii, Włoszech czy Francji. Z Krakowa na lotnisko Rzym-Ciampino polecimy już od 39 złotych w jedną stronę. Tyle samo zapłacimy za lot do Neapolu. Za 59 złotych kupić można bilet do Barcelony i Paryża, a za 69 – na lotnisko Mediolan-Bergamo. Droższe są loty do Aten (125 zł w promocji) i Madrytu (159 złotych).

Z lotniska Warszawa Modlin można za 39 złotych polecieć można do Bergamo. Lot do stolicy Włoch można wykupić od 59 złotych w jedną stronę. Pozostałe promocje obejmują loty do: Neapolu (77 zł), Barcelony (79 zł), Bolonii (99,5 zł), Pizy (116 zł), Madrytu (139,2 zł) oraz Aten (214 zł).

Bilety w promocyjnych cenach można kupić także na loty odbywające się z Gdańska, Katowic, Poznania oraz Wrocławia.

