Aleksander Kwaśniewski u Nergala. Były prezydent zadbał o brodę

Najsłynniejszy w tej chwili polski muzyk na świecie – lider formacji Behemoth Adam Nergal Darski (nazywany „Nergalem”) – już jakiś czas temu zainwestował w salon fryzjersko-berberski. Prowadzi w Warszawie i w Gdański „Barberian Academy & Barber Shop”.

To nowoczesne i eleganckie miejsca, w których o włosy, brodę i urodę mogą zadbać mężczyźni, nie tylko zresztą brodacze.

Brodaczem przez ostatnie miesiące stał się były polski prezydent Aleksander Kwaśniewski. Odwiedził warszawski zakład Nergala, pozwolił sobie na fotografię, którą artysta umieścił na swoim fanpage'u na Facebooku.

Nergal skorzystał z okazji, żeby okazać politykowi szacunek. Muzyk nazwał Kwaśniewskiego swoim ulubionym prezydentem Polski oraz napisał, że Kwaśniewski człowiekiem „mającym klasę”. Jednocześnie nie omieszkał zachęcić rodaków do udziału w wyborach prezydenckich 28 czerwca, dopisując, że nasz kraj potrzebuje zmiany.

Adam Nergal Darski jest muzykiem, kompozytorem, gitarzystą, wokalistą i producentem muzycznym. Jest liderem zespołu Behemoth, grającego black metal lub – jak chcą inni – blackened death metal i pagan metal. Jest również liderem zespołu Me and That Man, grającego muzykę z pogranicza rocka alternatywnego, folku alternatywnego, country alternatywnego, southern gothic i indie rocka.

Aleksander Kwaśniewski to polski polityk i dziennikarz. Był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995–2005. W latach 1985–1989 był ministrem-członkiem Rady Ministrów w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego, od 1985 do 1990 członkiem prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a w latach 1988–1991 prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był założycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 1991–1995 posłem na Sejm I i II kadencji. W tej chwili pełni rolę komentatora politycznego.

