Z polskiego warsztatu do domu Kardashianów. Dziecięce mebelki zamówione przez Khloe Kardashian

Kasia Kowalczyk buduje mebelki dla dzieci. – To, co mi przyjdzie do głowy staram się od razu stworzyć – opowiada. Jej mebelki zamówiła celebrytka Khloe Kardashian. Niestety zamówienie dotarło zniszczone do USA. – Okazała się przemiłą osobą – zdradziła Kowlaczyk. – Napisała mi, że sobie nie wyobraża, że nie będzie miała tych krzesełek i jeszcze domówiła dodatkowe krzesełko – dodała. Całą, dłuższą historię zobaczycie w zamieszczonym powyżej materiale wideo.

Czytaj także:

Ratownicy medyczni pobici na weselu. Kopano ich nawet wtedy, gdy pomagali nieprzytomnej kobiecieCzytaj także:

Hołownia: Jeśli chodzi o pieniądze, to PiS i PO są gotowe zawrzeć każdy układCzytaj także:

Średnie firmy pod ostrzałem hakerów. Cyberprzestępcy atakują je na potęgę