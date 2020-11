Polski rynek pracy bardziej otwarty. Od 1 grudnia zmiany w zatrudnianiu Białorusinów

Specjaliści z branży IT, lekarze i inni fachowcy z Białorusi, którzy przejeżdżają do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia, już od 1 grudnia będą mieli dużo łatwiejsze zadanie. Za niecały tydzień w życie wchodzą bowiem przepisy, które likwidują obowiązek ubiegania się o pozwolenie o pracę dla osób przebywających na podstawie tak zwanych wiz humanitarnych – informuje „Rzeczpospolita”. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki, a także specjalistów z branży IT przyjeżdżających do Polski w ramach programu Poland Business Harbour.

Wizy humanitarne. Popularne wśród Białorusinów

Według ekspertów rynku pracy od 1 grudnia znacząco wzrośnie aktywność Białorusinów na polskim rynku pracy. To oni bowiem najchętniej korzystali do tej pory z tak zwanych wiz humanitarnych. Jak informuje „Rzeczpospolita”, do końca października wydano ich aż 1,9 tys. Do tej pory nie dawały one jednak możliwości pracy w Polsce. Trzeba było się dodatkowo starać o pozwolenie na pracę. Za tydzień się to zmieni.

Ważną zmianą, które zostanie wprowadzona w tym samym terminie jest obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały planowany czas przebywania w Polsce.

