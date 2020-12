PKN Orlen nowym właścicielem Polska Press

PKN Orlen rozszerza działalność. Koncern poinformował właśnie o wejściu na rynek prasy poprzez przejęcie grupy Polska Press. W połączeniu z agencją mediową Sigma Bis i przejęciem Ruchu spółka znacząco powiększy swoją obecność na rynku medialnym w Polsce.

– Konsekwentnie poszerzamy obszary naszej działalności. Na bazie Sigma Bis zbudowaliśmy od podstaw profesjonalną agencję mediową, która sukcesywnie zdobywa nowych klientów, w tym komercyjnych. Przejęliśmy spółkę Ruch, co ułatwi nam wejście na rynek nowych punktów sprzedaży i rozwój usług e-commerce. Z kolei dostęp do 17,4 milionów użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press, skutecznie wzmocni sprzedaż całej Grupy ORLEN, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data. Podejmujemy działania, które wpisują się w nową strategię PKN ORLEN do 2030 r. i będą efektywnie wspierać dynamiczny rozwój sieci detalicznej – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Orlen przejmuje Polska Press. Wpisane w strategię

„PKN Orlen, zgodnie ze strategią do 2030 r., będzie rozwijał sprzedaż detaliczną poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, ekspansję sieci punktów odbioru paczek, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć Ruch” – czytamy w komunikacie. „Pozyskanie Polska Press wpisuje się w założenia tej strategii w szczególności w zakresie budowy zintegrowanej platformy usług cyfrowych w oparciu o bazę klientów. Działania te przyczynią się do wzmocnienia relacji z klientami oraz przełożą się na zwiększenie zysków osiąganych przez koncern. Według badania Mediapanel Polska za listopad 2020 r., serwisy internetowe Polska Press czyta 17,4 mln użytkowników miesięcznie. Dla PKN ORLEN to solidna grupa dotarcia, która umożliwi zwiększenie bazy o nowych i lojalizację dotychczasowych klientów” – czytamy dalej.

Polska Press osiągnęła w 2019 roku przychody na poziomie 398,4 mln zł. Posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych.

