Od dziś nowe obostrzenia. Zamknięte galerie handlowe, stoki i hotele. Co z Sylwestrem?

28 grudnia weszły w życie nowe obostrzenia, które będą obowiązywały do 17 stycznia. Zdaniem rządu ma to ograniczyć liczbę zachorowań na koronawirusa, co pozwoli na lepsze wdrażanie Narodowego Programu Szczepień.

Nowe obostrzenia. Galerie handlowe ponownie zamknięte

Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia od 28 grudnia do 17 stycznia ponownie zamknięte zostały galerie handlowe. To już trzecie tego typu zdarzenie w tym roku. Możliwe będzie korzystanie wyłącznie z części punktów w centrach handlowych. „Otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe” – czytamy w oficjalnym komunikacie rządu.

Zamknięte stoki i hotele

Aby ograniczyć przemieszczanie się oraz chęć Polaków do wyjazdów na zimowe urlopy w góry, rząd wprowadził dziś również zakaz funkcjonowania hoteli. Jak powiedział na konferencji zapowiadającej nowe zmiany minister zdrowia, chodzi o wykluczenie luk prawnych, z których korzystali hotelarze, a które pozwalały na przyjmowanie gości m.in. dzięki możliwości wynajmowania pokoi w ramach podróży służbowych.

Hotele pozostaną „dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze” – czytamy w komunikacie. Rząd po pierwotnej decyzji o utrzymaniu działania stoków narciarskich, postanowił jednak, że od dziś nie mogą one funkcjonować.

Ograniczenia w sklepach i godziny dla seniorów

Rozporządzenie przedłuża także obostrzenia obowiązujące w sklepach. Tak jak do tej pory zakupy będzie można robić z zachowaną zasadą, że w wewnątrz sklepu może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m kw. powierzchni pomieszczenia. Nadal obowiązują także godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku między 10 a 12 zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat.

Siłownie, baseny i kluby fitness zamknięte

W pełni zamknięte zostały także siłownie, kluby fitness oraz baseny. Dotychczas stosowały one różnego rodzaju luki, które pozwalały na prowadzenie zajęć. Część z placówek namawiała np. klientów do podpisywania deklaracji, że przygotowują się na zawody. Obecnie z tego typu miejsc mogą korzystać wyłącznie zawodowi sportowcy, co wymaga legitymacji jednego ze związków sportowych. Wyrobienie tego typu dokumentów w celu omijania obostrzeń jest bardzo trudne lub niemal niemożliwe.

Restauracje pozostają zamknięte

Rozporządzenie pozostawia w mocy także wcześniejszą decyzję o zamknięciu restauracji. Punkty stacjonarne niezmiennie nie mogą przyjmować gości. Jedyną możliwością pracy lokali gastronomicznych jest przygotowywanie posiłków na wynos.

Zasiłek opiekuńczy pozostaje

Mimo że żłobki i przedszkola pozostają otwarte, to nadal w formie zdalnej uczyć się będą dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. Oznacza to, że część rodziców będzie nadal musiała sprawować nad nimi opiekę. W związku z tym przedłużone zostało także wypłacanie zasiłku opiekuńczego.

– Dla tych rodziców, którzy nie będą sobie mogli inaczej poradzić ze swoimi pociechami [w czasie ferii przesuniętych na pierwszą połowę stycznia] będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy. Według obliczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to będzie koszt do 3 mld zł – mówił w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.

Sylwester. Będzie zakaz przemieszczania?

Nie ma jasności w kwestii Sylwestra. W rozporządzeniu, które ogłoszono 17 grudnia, zapisano, że „z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu”. Tymczasem na konferencji prasowej 27 grudnia premier Mateusz Morawiecki wyraźnie wskazał, że rząd nie zamierza wprowadzać godziny policyjnej.

– My godziny policyjnej nie wdrażamy, aby ona mogła być zastosowana, musielibyśmy, za zgodą pana prezydenta, wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty, właśnie poza na przykład godziną policyjną. Dlatego bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się, również o nieużywanie fajerwerków, aby ten Sylwester minął spokojnie – powiedział na niedzielnej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

Obowiązujące prawnie powinno być wchodzące dziś w życie rozporządzenie, lecz wczoraj premier powiedział, że jego najbardziej kontrowersyjna część nie będzie obowiązywać. Nie ma pewności, czy należy się do niego stosować, czy nie.

