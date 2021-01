Założyciel Aliexpress zniknął. Ponoć „praktykuje kaligrafię”, bo zbyt się wyróżniał

O tajemniczym zniknięciu Jacka Ma, prezesa Alibaby, mówi się od tygodni. Od razu zaczęły pojawiać się domysły, że mógł się on sprzeciwić władzy, lub stać się dla niej niewygodny wizerunkowo. Tego typu spekulacje uciął na antenie Tok FM Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ekspert przypomniał, że Ma jest członkiem Partii Komunistycznej, która kontroluje wszystkie spółki miliardera. Ocenia on, że obecnie mamy do czynienia nie z walką z reżimem, a raczej walką wewnątrz reżimy. Chodzi o przepychanki o wpływy i kontrole nad niezwykle dochodowymi przedsiębiorstwami.

Walka o wpływy

Zniknięcie Jacka Ma, które zostało opisane, jako „praktykowanie kaligrafii”, to prawdopodobnie areszt domowy. Miał być on efektem walki o wpływy, która toczy się między poszczególnymi frakcjami wewnątrz Partii Komunistycznej Chin. Jak tłumaczył ekspert, frakcja, do której należy Ma, stopniowo słabnie od 2013 roku. Kolejni jej członkowie przechodzą bowiem na emeryturę, przez co miliarder ma coraz mniejsze wsparcie i ochronę wewnątrz struktur. Jego wpływy stopniowo topnieją.

Ekspert zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. W kraju, w który panuje kult jednostki i silnego przywódcy, nikt nie może nawet próbować równać się rozpoznawalnością z prezydentem Xi Jinpingiem. Jack Ma zaczął być za bardzo rozpoznawalny na świecie, i jak twierdzi ekspert, w porę tego nie dostrzegł.

