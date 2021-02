Krystyna Pawłowicz odpoczywała w spa? W rozporządzeniu jest wyjątek, który na to pozwala

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz miała wypoczywać w spa. Sprawa wywołuje kontrowersje głównie dlatego, że branża hotelarska będzie mogła działać dopiero od 12 lutego.

Do sprawy odniósł się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na antenie Polskiego Radia zaznaczył, że tego typu działalność hoteli jest regulowana przez rozporządzenie. – To bardzo ściśle określone, kiedy takie warunki hotel będzie mógł spełniać. Z tego co wiem, takie warunki spełniał hotel, w którym czas spędzała sędzia Pawłowicz – stwierdził wiceminister zdrowia.

Pawłowicz w spa. Jest wyjątek w rozporządzeniu

O jakich warunkach mówił wiceszef resortu zdrowia? Chodzi o konkretny zapis w rozporządzeniu dotyczącym obostrzeń. Konkretnie o jeden z wyjątków dotyczących działalności hoteli. Poza przyjmowaniem medyków, zawodowych kierowców, żołnierzy, policjantów, czy zawodowych sportowców, hotelem mogą być otwarte również „dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą”.

Tak właśnie tłumaczona jest obecność Krystyny Pawłowicz w hotelu Malinowy Zdrój Hotel Medical SPA w Solcu-Zdrój. Sprawa wyszła na jaw, gdyż w obiekcie wybuchł pożar. Dyrektor hotelu tłumaczył w wywiadzie dla PAP, że właściwie było to tylko zadymienie, a obiekt może działać, gdyż prowadzi działalność lecznicza. Sama sędzia TK powiedziała, że wszystko, o czym piszą media - poza informacją PAP - to kłamstwa.

