Pełnomocnik Daniela Obajtka zapowiada kolejny krok. „Jeden z kluczowych wniosków w tej sprawie”

– W pierwszej kolejności odniosę się do wczorajszego oświadczenia CBA. Muszę przyznać, że zarówno ja, jak i mój klient, jesteśmy zadowoleni z szybkiej reakcji CBA na nasz wniosek o przeprowadzenie kontroli. Przypomnę tylko, że to była wyłączna inicjatywa Daniela Obajtka. Mamy oczywiście nadzieję, że ta kontrola będzie równie szybka i wyjaśni wszystkie wątpliwości. Ale muszę też państwu powiedzieć, że w pewnym sensie było to dla nas zaskoczenie – powiedział mecenas Maciej Zaborowski, pełnomocnik Daniela Obajtka.

– Dokładnie z tego oświadczenia Daniel Obajtek dowiedział się, że w roku 2018 przeprowadzona została dodatkowa kontrola jego oświadczeń majątkowych za lata 2013-2018, trzynastu oświadczeń majątkowych, oraz jego całego stanu majątkowego – kontynuował i podkreślił, że ta kontrola „nie wykazała żadnych nieprawidłowości”. – Ponieważ kontrola ta obejmowała czas do roku 2018, dlatego w imieniu mojego klienta deklaruję, że w jak najszybszym czasie sami, z własnej woli, dostarczymy dokumenty za lata 2019-2020, czyli za okres, który nie był badany, aby CBA mogło wypowiedzieć się także w tym zakresie – powiedział pełnomocnik Obajtka.

Pełnomocnik Obajtka zapowiada wniosek do PK

W dalszej części konferencji prasowej mec. Maciej Zaborowski zapowiedział kolejny krok. – Dzisiaj w godzinach popołudniowych do Prokuratury Krajowej wpłynie wniosek, także z wyłącznej inicjatywy Daniela Obajtka, o przeprowadzenie kontroli przez Prokuraturę Krajową postanowienia Prokuratury Rejonowej w Krakowie z 2016 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. rzekomego składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka – przekazał Zaborowski.

Przypomnę, że to jest ta sprawa, w której jedna z osób złożyła zawiadomienie na Daniela Obajtka wraz z taśmami, które potem stały się materiałem, który był komentowany w przestrzeni publicznej, w mediach. Będziemy domagać się nie tylko, żeby prokuratura zbadała prawidłowość prawomocnego postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie, ale także, aby prokuratura przeprowadziła badanie, czy też zleciła wykonanie czynności biegłym, którzy mieliby ustalić autentyczność pochodzenia nagrań, które następnie były szeroko omawiane w mediach – powiedział pełnomocnik Obajtka.

– Jest to jeden z kluczowych wniosków w tej sprawie i mamy nadzieję, że także po przeprowadzeniu tych czynności, zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości, co do ewentualnego pochodzenia źródła tych taśm oraz ich oryginalności bądź też nie – powiedział mec. Zaborowski i dodał, że „Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia”.

