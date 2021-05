Warren Buffett mianował swojego następcę. „Jeśli coś mi się stanie, Greg zajmie moje miejsce”

Warren Buffett jest najbardziej znanym inwestorem świata. Mimo że ukończył już 90 lat, to nadal nie ogłosił planu przejścia na emeryturę. Zarząd funduszu Berkshire Hathaway, którym kieruje legenda Wall Street, zgodził się jednak, na propozycję ewentualnego następcy na stanowisku prezesa.

– Dyrektorzy zgodzili się, że jeśli coś mi się stanie, to następnego dnia na moim fotelu usiądzie Greg – powiedział Warren Buffett w rozmowie ze stacją CNBC. Jest to pierwsza tak wyraźna deklaracja nie tylko ze strony samego miliardera, ale także zarządu funduszu, którego członkiem do niedawna był m.in. Bill Gates.

Wspomniany przez Buffetta Greg to Greg Abel, czyli obecny wiceprezes funduszu. 59-letni Kanadyjczyk od 2018 roku zajmuje się projektami niefinansowymi. Jest m.in. prezesem Berkshire Hathaway Energy.

Klub 100 miliardów

Założyciel i prezes Berkshire Hathaway jest szóstym najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek szacowany jest na około 100,6 mld dolarów, przez co w ostatnim czasie awansował do tak zwanego „klubu 100 miliardów”. W tej grupie poza nim znajdują się tylko Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault (jedyny Europejczyk w zestawieniu) i Mark Zuckerberg.

