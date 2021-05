Z powodu pandemii KFC usunęło z opakowań swoje hasło. Wraca, ale to nie jedyna nowość

Latem klienci KFC kupią oferowane przez sieć produkty w zmienionych opakowaniach. Sieć przekonuje, że z kubełków nie zniknie to, co jest dla nich najbardziej charakterystyczne, a więc przede wszystkim głowa pułkownika Sandersa, ale opakowania staną się bardziej nowoczesne – donosi CNN Business.

Wraca hasło z 64-letnią tradycją

Na opakowania wróci hasło „It's Finger Lickin' Good”, które przekonuje, że jedzenie jest tak dobre, że palce lizać. W 2020 roku firma podjęła decyzję o usunięciu go ze wszystkich swoich materiałów reklamowych (obecne było na nich przez 64 lata), a powodem był koronawirus.

– Mamy kultowy slogan, który chwilowo nie pasuje do obecnej sytuacji. Podczas gdy my wstrzymujemy się z używaniem hasła »It's Finger Lickin' Good«, możecie być pewni, że jedzenie, które uwielbia tak wielu ludzi na całym świecie, ani trochę się nie zmieni – wyjaśniła Catherine Tan-Gillespie, globalna dyrektorka ds. marketingu w KFC.

Rzadziej jemy na ulicy

Pandemia wiele zmieniła w sposobie, w jaki podchodzimy do wielu produktów. KFC zauważyło, że w ostatnich miesiącach klienci kupowali przy jednej wizycie więcej niż przed pandemią – prawdopodobnie po to, by móc sobie później odgrzać jedzenie w domu. Skoro nie chcą jeść na ulicy zaraz po zakupie, to dlaczego by nie sprzedawać jedzenia w opakowaniach do szybkiego pogrzania? Takie właśnie będą nowe pudełka. Znajdzie się na nich również instrukcja, w jaki sposób podgrzać zawartość bez konieczności przekładania jej na talerz.

Opakowania staną się również nieco bardziej przyjazne dla środowiska. To efekt współpracy KFC z Sustainable Forestry Initiative i Forest Stewardship Council, które wspólnie opracowały kartony najlepiej nadające się do recyklingu.

Sieć nie doprecyzowała, czy nowe opakowania będą dostępne jedynie w Stanach Zjednoczonych, czy również w innych krajach.

