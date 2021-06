Były prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło znalazł nową pracę. „To poważne wsparcie”

Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK poinformował o powołaniu do rady nadzorczej spółki Zbigniewa Jagiełły, byłego prezesa PKO BP. – Dołączenie do składu rady Zbigniewa Jagiełły to poważne wsparcie – mówi prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz

7 czerwca Zbigniew Jagiełło przestał pełnić obowiązki prezesa PKO BP. Szybko znalazł jednak nową pracę. W środę 9 czerwca, Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK poinformował o powołaniu Jagiełły do rady nadzorczej spółki. Rada nadzorcza PSP składa się obecnie z 8 osób. „ Rada nadzorcza jest bardzo ważnym organem w funkcjonowaniu Polskiego Standardu Płatności. Znajdują się w niej najlepsi na rynku specjaliści, praktycy, którzy bardzo blisko współpracują z zarządem nad rozwojem BLIKA ” – informuje spółka w oświadczeniu. W skład rady wchodzą przedstawiciele udziałowców spółki – sześciu banków założycieli PSP oraz Mastecarda. Jagiełło dołączył do tego grona jako niezależny członek i ekspert. – Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem BLIKA – systemu płatności mobilnych unikalnego na skalę świata – stwierdził prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz. – Dołączenie do składu rady Zbigniewa Jagiełły to poważne wsparcie. Jesteśmy przekonani, że jego praktyczne doświadczenie, wiedza oraz inicjatywa pomogą nam w dalszym rozwoju systemu oraz jego ekspansji zagranicznej – dodał. „Jagiełło pomysłodawcą BLIK” Jak informuje PSP, Zbigniew Jagiełło jest pomysłodawcą i współtwórcą systemu płatności mobilnych BLIK. „ System powstał na bazie rozwiązania IKO stworzonego przez PKO Bank Polski w ramach unikalnego na skalę świata modelu współpracy największych banków, które zdecydowały się na budowę wspólnego, jednolitego rozwiązania dla klientów bankowości mobilnej ” – czytamy w komunikacie. BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 95 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji płatniczych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego, Banku Spółdzielczego w Brodnicy i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS. Czytaj też:

