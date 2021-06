PKO BP ma nowego prezesa. Został nim Jan Emeryk Rościszewski

O zmianie na stanowisku prezesa PKO BP poinformowano w wieczornym komunikacie na Twitterze. Do tej pory Rościszewski zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu PKO BP i nadzorował obszar rynku detalicznego. Teraz zasiądzie na fotelu lidera. Na tym stanowisku zastąpi Zbigniewa Jagiełło.

Zbigniew Jagiełło kierował PKO BP od 2009 roku, powoływano go na to stanowisko jeszcze w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, nie stracił posady w 2015 roku, gdy doszło do zmiany władzy. Powoływano go na prezesa banku kolejno w: 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Ustępujący prezes zrezygnował z funkcji 11 maja, nie podając powodów tej decyzji.

Kim jest nowy prezes PKO BP?

Strona banku podaje, że Jan Emeryk Rościszewski w latach 1990–1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991–1993 dla Groupe Azur. Później współpracował m.in. z TU Azur Ostoja S.A. czy BNP Paribas. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jan Emeryk Rościszewski zasiada w radzie nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. i Grupy Żywiec S.A. Jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris. Posiada też dyplom Executive MBA oraz uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

