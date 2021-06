Zaszczepieni „mogą więcej”, ale jak ustalić, kto jest zaszczepiony?

Rząd ogłosił w czwartek, że osoby w pełni zaszczepione będą korzystały z pewnych przywilejów, np. nie będą uwzględniane w limitach w hotelach, na koncertach czy weselach. Brzmi to rozsądnie i przy okazji promuje szczepienia, ale powoduje problemy praktyczne: w jaki sposób ustalić, kto jest zaszczepiony? Kto będzie do tego władny i na podstawie jakich dokumentów?

Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił na konferencji prasowej, że organizator zgromadzenia czy imprezy ma dokonywać weryfikacji. Tyle że nie ma przepisów, które zobowiązują obywatela do przekazywania informacji o stanie swojego zdrowia organizatorowi koncertu czy kelnerowi, który na podstawie tej informacji miałby ustalać, ile osób może w danym momencie przebywać w restauracji.

Jak ustalić, kto jest zaszczepiony?

„Rzeczpospolita” zapytała prawników, jak rozstrzygnąć te wątpliwości. Adwokat Zbigniew Roman podkreślił, że zdrowie obywatela jest jego prywatną sprawą, a wątpliwości budzi też podział ludzi na tych zaszczepionych i niezaszczepionych. Przyznał jednak, że w pandemicznej sytuacji takie rozwiązania uważa za dopuszczalne.

Z kolei radca prawny Piotr Pałka zastanawia się, na jakiej podstawie organizator miałby uznać, że osoba deklarująca zaszczepienie rzeczywiście jest zaszczepiona. Samo zapewnienie o zaszczepieniu to, literalnie rozumiejąc przepisy, za mało.

– Przepis wymaga, aby były to osoby zaszczepione, a nie takie, które oświadczyły, że zostały zaszczepione – powiedział.

Niedźwiedzia przysługa rządu

Rząd ogłosił więc zasady luzowania, ale przemilczał sposób jego realizacji. Może to prowadzić do poważnych problemów praktycznych. Organizatorzy imprez czy osoby zarządzające różnymi miejscami (muzeami, kinami, siłowniami i wieloma innymi) zostali postawieni w trudnej sytuacji. Z jednej strony muszą egzekwować nałożony na nich obowiązek weryfikacji faktu zaszczepienia, z drugiej – muszą być uczciwi w stosunku do klientów. To trudne, gdy działa się w prawniczej próżni.

