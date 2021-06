Euro 2020. IKEA kibicuje reprezentacji Polski. „I cóż, że ze Szwecji...”

Już dziś o 18.00 mecz Polska-Szwecja. Jeśli Polacy zwyciężą, a Hiszpania nie zremisuje ze Słowacją, to nasza reprezentacja wyjdzie z grupy, co po pierwszym meczu wydawało się już mało prawdopodobne. Wszystko zmienił jednak „zwycięski remis” z Hiszpanią, który na nowo dał nadzieję na awans do fazy pucharowej.

Dzisiejszy mecz sprawił nie lada dylemat koncernowi IKEA, który słynie z celnych i bardzo sytuacyjnych kampanii reklamowych. Tym razem szwedzka marka, a właściwie jej polska filia, również nie zawiodła.

IKEA kibicuje Polsce

Polska filia szwedzkiego koncernu nie pozostawiła wątpliwości i opowiedziała się za biało-czerwonymi.

„Kiedy jesteś IKEA, ale jednak Polska” – napisała polska filia meblowego giganta na Facebooku. Jak zwykle post zawiera także promocję jednego z produktów firmy. Tym razem padło na gadżet bardzo piłkarski, czyli lampkę stołową ÄNGARNA przypominającą piłkę „biedronkę”. Kibice i nie tylko, mogą ją dziś kupić za 59,99 zł.

Po ewentualnych zakupach zapraszamy jednak do śledzenia naszej relacji z meczu.

