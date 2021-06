Takiego zainteresowania paszportami nie było od początku pandemii

W czerwcu 2021 roku paszporty odebrało prawie 150,5 tys. osób. To trzykrotnie więcej niż w czerwcu zeszłego roku i najwięcej od marca 2020 roku, kiedy to zaczęła się epidemia w Polsce – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wprawdzie jest to mniej niż w „normalnych” czasach (dla porównania: w czerwcu 2019 r. wydano ich prawie 196 tys., a w maju 2019 r. prawie 228 tys.), ale zainteresowanie paszportami zdradza, że Polacy coraz odważniej planują zagraniczne wakacje – i to nie tylko w Grecji czy Bułgarii, ale też w krajach nie należących do strefy Schengen. Mogą tylko mieć nadzieję, że do czasu ich powrotu przestanie obowiązywać przepis kierujący ich na obowiązkową kwarantannę.

Wariant delta koronawirusa w 85 krajach. Co z podróżami?

„DGP” zauważa, że liczba wydawanych dokumentów może sugerować, że planujących wakacje poza strefą Schengen niespecjalnie martwi wariant delta koronawirusa, który zaczyna rozprzestrzeniać się po Europie i który może być głównym powodem IV fali zakażeń. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że zapewne większość wyjeżdżających poza nasz kraj jest zaszczepiona.

Wariant delta wykryto już w 85 krajach. Zdaniem ekspertów wczesną jesienią może stać się on dominującym wariantem koronawirusa na Starym Kontynencie.

