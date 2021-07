Richard Branson pierwszym miliarderem w kosmosie. Udany lot Virgin Galactic

Zakończył się pierwszy załogowy lot pojazdu VSS Unity firmy Virgin Galactic. Na pokładzie maszyny znajdował się Sir Richard Branson, który tym samym został pierwszym miliarderem w kosmosie. Poza nim w misji wzięła udział trójka astronautów i dwóch pilotów.

Lot misji Unity 22 trwał łącznie ponad godzinę. Pierwsza część polegała na dostarczeniu pojazdu na odpowiednią wysokość dzięki podwieszeniu pod samolot White Knight (Biały Rycerz). VSS Unity zawieszony był pomiędzy dwoma kadłubami Białego Rycerza. Po odłączeniu mniejszy z samolotów włączył silnik odrzutowy i dzięki specjalnej konstrukcji rozpoczął niemal pionowy lot do wysokości około 80 tys. metrów.

Trzy minuty w kosmosie

Silnik VSS Unity rozpędzał pojazd przez 60 sekund. Pozwoliło to na dotarcie do zakładanego pułapu. Od momentu wyłączenia silnika astronauci mogli odczuwać stan nieważkości. Trwało to około trzech minut, po czym rozpoczęło się opadanie, które można porównać z lądowaniem promu kosmicznego. Pojazd szybował w stronę pasa startowego.

Ciekawy jest również proces lądowania. Samolot nie ma bowiem przedniego podwozia. Zamiast znanego z samolotów rejsowych przedniego koła, VSS Unity posiada płozę, która zwiększa tarcie i pozwala w szybszym wyhamowaniu.

Jeff Bezos leci w kosmos 20 lipca

Kolejny miliarder wykona próbę lotu w kosmos 20 lipca. Będzie to Jeff Bezos, który zasiądzie na pokładzie rakiety New Shepard zbudowanej przez należącą do niego firmy Blue Origin.

