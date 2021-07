Coca-Cola zmienia skład jednego z najpopularniejszych napojów. Ma być smaczniejszy

Coca-Cola Zero będzie jeszcze bardziej przypominać smakiem swój pierwowzór zawierający cukier. Producent poinformował oficjalnie, że zamierza nieco zmienić recepturę jednego z najpopularniejszych napojów marki. Zmieni się także wygląd puszek. Nie będą już czerwono-czarne, a jednolicie czerwone.

Coca-Cola zmienia politykę

Zmiany podyktowane są nową strategią koncernu, który niedawno postanowił zrezygnować z produkcji mniej popularnych produktów i położyć nacisk na napoje, z którymi najbardziej kojarzy się konsumentom. Chodzi o Coca-Colę, Coca-Colę Zero i Diet Coke. Firma wierzy, że nowa receptura wersji Zero pozwoli na zachęcenie do zakupu jeszcze większej liczby klientów. Jak bowiem zaznaczył prezes koncernu James Quincey, mimo dobrego przyjęcia napoju, nadal stanowi on relatywnie niski procent sprzedaży wszystkich produktów marki.

– Decyzja o zmianie smaku była podyktowana uwagami, które otrzymywaliśmy od klientów, a także chęcią ciągłego poprawiania naszych produktów – powiedział. Nowy produkt pojawi się na rynkach amerykańskim i kanadyjskim jeszcze w lipcu. Następnie stopniowo będzie trafiał na wszystkie inne rynki zagraniczne.

Czytaj też:

Zdecydowane zachowanie Ronaldo na konferencji prasowej. „Pijcie wodę”