Ktoś zapłacił 28 milionów dolarów za lot z Bezosem w kosmos i zrezygnował, bo... zmieniły mu się plany

Nie wiadomo, jakie to ważne powody uniemożliwią anonimowemu niedoszłemu pasażerowi lot w kosmos z Jeffem Bezosem. Wylicytował on miejsce na statku New Shepard, który należy do firmy Blue Origin, za 28 milionów dolarów, ale na kilka dni przed planowanym startem poinformował, że ma kolidujące zobowiązania i niestety, ale musi zrezygnować z uczestnictwa.

Przeznaczony dla niego fotel nie zmarnuje się jednak. Na jego miejsce wskoczy 18-letni Holender, Oliver Daemen. Będzie on pierwszym komercyjnym klientem firmy kosmicznej Bezosa, a jednocześnie stanie się najmłodszym astronautą w historii.

Za bilet zapłacił ojciec chłopaka, Joes Daemena, który jest menedżerem zarejestrowanego w Holandii funduszu hedgingowego Somerset Capital Partners. Nie podano, ile kosztował ten prezent.

Jak będzie wyglądał lot New Shepard?

Start rakiety New Shepard zaplanowany jest na wtorek 20 lipca, ale nie ma pewności, że lot odbędzie się planowo. W związku z tym, że Oliver Daemen dowiedział się o zakwalifikowaniu go do lotu na kilka dni przed planowanym startem, może nie mieć wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do lotu.

Na wysokości ok. 90 km kapsułą z pasażerami ma się odczepić od rakiety około 103 km i dotrzeć na wysokość 103 km. Dzięki temu członkowie załogi przekroczą granicę przestrzeni kosmicznej i tym samym stają się astronautami. Kapsuła z załogą opadnie na Ziemię kilkanaście minut po starcie.

Jako że w nieodległej przyszłości kosmiczna firma Bezosa Blue Origin chce oferować loty turystyczne, kapsuła posiada duże okna, przez które kosmiczni turyści będą obserwować oddalającą się kulę ziemską. Pierwszy lot ma być przy okazji reklamą skierowaną do tych, którzy lekką ręką mogą wyłożyć kilkanaście milionów dolarów, wobec czego wszystko będzie transmitowane na stronie Blue Origin oraz na kanale firmy na YouTube.

Kto będzie w kapsule razem z Bezosem?

W sumie w kapsule znajdą się cztery osoby: wspomniany już 18-latek z Holandii, Jeff Bezos, jego brat oraz gość honorowy. Będzie nim Wally Funk, 82-latka, która w latach 60. przeszła odpowiednie przeszkolenie, ale nigdy nie dostała szansy na lot w kosmos.

Wally Funk należy do kobiet z grupy „Mercury 13”. Nazwa pochodzi od szkolenia, które przeszły one w latach 60., jednak nigdy nie dotarły do kosmosu, ani nawet nie dostały się do korpusu astronautów NASA. Wszystko wyłącznie dlatego, że były kobietami. W tamtych czasach wszyscy astronauci NASA byli wojskowymi pilotami i mężczyznami.

Teraz Funk będzie miała szansę spełnić swoje największe życiowe marzenie. Co więcej, w wieku 82 lat stanie się najstarszą osobą, która wystartuje w kosmos. Pokona tym samym nieżyjącego już Johna Gelnna, który w wieku 77 lat, ustanowił rekord najstarszej osoby w kosmosie, lecąc na pokładzie promu kosmicznego Discovery w 1998 roku. „Nikt nie czekał dłużej” – napisał Jeff Bezos na Instagramie. „Już czas. Witamy w naszej załodze, Wally. Cieszymy się, że lecisz z nami 20 lipca jako honorowy gość” – podkreślił.

