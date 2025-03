Rząd planuje dodatkowe wsparcie finansowe. Kto dostanie nowe świadczenie?

Rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy, której celem jest rozszerzenie dostępu do tzw. emerytur olimpijskich. Nowe przepisy zakładają, że wsparcie finansowe otrzymają dzieci zmarłych medalistów olimpijskich i paraolimpijskich. Ministerstwo Sportu i Turystyki potwierdziło, że projekt został skierowany do zespołu programowania prac rządu, a jego dalsze procedowanie uzależnione jest od wpisania do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Nowe świadczenia dla dzieci sportowców

Zgodnie z informacjami podanymi przez dziennik "Fakt", Ministerstwo Sportu ogłosiło już w styczniu, że dzieci wybitnych polskich sportowców, którzy zdobyli medale na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, zostaną objęte systemowym wsparciem finansowym. To rozwiązanie ma na celu pomoc osieroconym dzieciom zasłużonych zawodników, którzy odegrali istotną rolę w historii polskiego sportu.

Minister sportu Sławomir Nitras potwierdził plany zmian po spotkaniu z Barbarą Dąbrowską – wdową po Michale Dąbrowskim, polskim szermierzu i medaliście paraolimpijskim. Jak podkreślił, świadczenie olimpijskie ma być zabezpieczeniem dla dzieci wybitnych sportowców, którzy nie doczekali spokojnej emerytury.

Warunki przyznawania świadczenia olimpijskiego

Proponowane zmiany w ustawie przewidują konkretne zasady przyznawania nowego rodzaju emerytury:

Świadczenie będzie przysługiwać dzieciom zmarłych medalistów olimpijskich do ukończenia 16. roku życia.

Jeśli dziecko będzie kontynuować naukę, wsparcie finansowe zostanie przedłużone do 26. roku życia.

Według zapowiedzi Ministerstwa Sportu projekt zostanie poddany dalszym pracom legislacyjnym i trafi pod obrady rządu w drugim kwartale tego roku. Ministerstwo zapewnia również, że mechanizm wypłaty emerytur olimpijskich będzie uwzględniał waloryzację, co oznacza, że wysokość świadczenia będzie dostosowywana do aktualnych warunków ekonomicznych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Obecnie projekt jest na etapie wstępnych prac. Po zatwierdzeniu przez rząd trafi do Sejmu i Senatu, gdzie przejdzie proces legislacyjny. Jeśli zostanie uchwalony, nowe świadczenie zacznie obowiązywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez rząd.

Czytaj też:

Waloryzacja na półmetku. 1,5 mln seniorów dostanie dziś podwyżkęCzytaj też:

Emerytura nawet 25 lat wcześniej? Senat zatwierdził nowe zasady