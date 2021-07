Przełomowy test SpaceX. Ożył kluczowy element rakiety, która zabierze ludzi na Marsa

twitter

Starship Super Heavy, czyli mierzący 70 metrów pierwszy stopień Starshipa od SpaceX, po raz pierwszy przemówił. Firma przeprowadziła udany statyczny test trzech silników Raptor. To przełomowy test, który pozwoli na przeprowadzenie kolejnych, bardziej zaawansowanych, a finalnie krótkiego lotu na kilkaset metrów. Obecny prototyp (numer 3), nie poleci jeszcze na wyższy pułap. Został w głównej mierze przeznaczony do testów naziemnych. Wcześniej przeprowadzono udane testy, które polegały na napełnieniu rakiety paliwem i sprawdzenie jej szczelności i odporności na wysokie ciśnienie.

Finalnie, ta część rakiety ma być wyposażona w aż 29 silniki tego typu. Łącznie ze Starshipem, czyli drugim stopniem rakiety, mierzy 50 metrów i wyposażony będzie w sześć Raptorów. Łącznie rakieta będzie mierzyć aż 120 metrów.

Starship, czyli największa rakieta świata

Super Heavy będzie odpowiedzialny za umieszczenie Starshipa na orbicie. Można go porównać z pierwszym stopniem rakiety Falcon 9. Podobieństw jest kilka. Prawdopodobnie najważniejszy dla komercyjnego sukcesu misji jest fakt, że „booster” będzie samodzielnie lądował na specjalnie przystosowanych platformach podobnie, jak Falcon 9 ląduje na autonomiczne barki. „Of Course I Still Love You”, czy „Just Read The Instructions”.

Ze względu na dużo większą skalę samej rakiety i liczbę silników, Super Heavy nie będzie mógł lądować na wykorzystywanych obecnie barkach. SpaceX ma jednak inny pomysł. Także skala platform się zmieni. Firma zakupiła kilka miesięcy temu dwie... platformy wiertnicze, które przerabiane są obecnie na wielkie, pływające lądowiska dla pierwszych stopni Starshipa. Platformy nazwano Phobos i Deimos na cześć dwóch księżyców Marsa.

