Gdzie wyrzucić tubkę po paście? Większość Polaków robi to źle

Polacy coraz lepiej radzą sobie z segregacją odpadów, ale wciąż pojawiają się błędy, które mogą utrudniać proces recyklingu. Tubka po paście do zębów to jeden z odpadów, który często trafia do niewłaściwego pojemnika. Choć wydaje się, że jej miejsce jest oczywiste, wielu wciąż nie wie, gdzie powinna trafić.

Tubka po paście – plastik czy odpady zmieszane?

Tubka po paście do zębów to opakowanie wielomateriałowe. Wewnętrzna warstwa często zawiera aluminium, a zewnętrzna jest wykonana z plastiku. Wiele osób zastanawia się, czy powinno się ją wyrzucać do żółtego pojemnika na plastiki, czy może do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

Odpowiedź jest jednoznaczna: tubki po paście do zębów powinny trafiać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na tworzywa sztuczne i metale. Mimo swojej warstwowej konstrukcji, większość tubek może być poddana recyklingowi.

Jak prawidłowo segregować tubki po paście?

Aby tubka po paście nadawała się do recyklingu, konieczne jest jej dokładne opróżnienie. Nawet niewielkie ilości resztek pasty mogą sprawić, że opakowanie nie będzie się nadawało do ponownego przetworzenia.

Opróżniona tubka powinna trafić do żółtego pojemnika.

Tubki z resztkami pasty należy wyrzucać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

Najczęstsze błędy w segregacji odpadów

Wielu Polaków nadal popełnia błędy, które mogą wpływać na skuteczność recyklingu:

Wyrzucanie tubek do odpadów zmieszanych, mimo że nadają się do recyklingu.

Pozostawianie resztek pasty w opakowaniu, co uniemożliwia recykling.

Rozdzielanie tubki na części – lepiej wrzucić ją w całości do pojemnika na plastiki.

Dlaczego prawidłowa segregacja jest ważna?

Poprawna segregacja odpadów przyczynia się do:

Zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska.

Efektywniejszego procesu recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.

Ochrony środowiska i ograniczenia zużycia surowców naturalnych.

