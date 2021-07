Facebook i Google nie wpuszczą do biura niezaszczepionych. Microsoft ma inny plan

Nie jesteś zaszczepiony? Nie wracaj do biura. Taki sygnał swoim pracownikom dały Facebook i Google. Firmy stopniowo wracają do modelu pracy w biurze, czy pracy hybrydowej, ale wyraźnie pokazały, że niezaszczepieni pracownicy nie są mile widziani przy swoich stanowiskach. Na razie zasada obowiązuje w biurach na terenie USA, ale można się spodziewać, że podobne reguły zostaną wprowadzone także w filiach na całym świecie.

Microsoft ma wątpliwości

Entuzjazmu i podejścia konkurencji nie podziela Microsoft. Prezes Satya Nadella powiedział CNN, że reguły w jego firmie nie będą tak jednoznaczne. – Wprowadzimy kombinację certyfikatów zaszczepienia, testów, a także pewnych wyjątków – powiedział. Przyznał, że nie widzi możliwości dobrego funkcjonowania firmy bez zastosowania wszystkich trzech zasad.

Microsoft pozostanie nadal przy hybrydowym modelu pracy. Część pracowników będzie mogła wrócić do biura w ograniczonym wymiarze godzinowym, ale znaczna część będzie pracować zdalnie. – Opracowaliśmy zasadę, że nawet połowę swojego tygodniowego czasu pracy, pracownicy mogą wykonywać z domu. Nie muszą pytać nikogo o zgodę – dodał CEO Microsoftu. Dodał, że jeśli ktoś chce ten czas w na home office rozszerzyć, to może o to poprosić swojego przełożonego.

Czwarta fala koronawirusa w USA

Decyzje gigantów technologicznych podyktowane są czwartą falą koronawirusa widoczną w Stanach Zjednoczonych. Wzrosty notowane są w 49 stanach, co spowodowało, że wiele firm rozważa wprowadzenie certyfikatów covidowych. Służby medyczne ponownie zaapelowały także do obywateli o noszenie masek.

Czytaj też:

Czy pracownicy są zaszczepieni i gotowi do pracy biurowej? Wyniki badania