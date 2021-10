Tesla z historycznym wynikiem. Bilion dolarów było wartych przed nią tylko pięć firm

Tesla i firma Hertz, czyli spółka zajmująca się wynajmem auto, zawarły umowę, w ramach której druga z firm zobowiązała się do zakupu 100 tys. elektrycznych samochodów z fabryk Elona Muska. Na wieść o tym akcje Tesli wystrzeliły. Na zamknięcie poniedziałkowych notowań spółka zyskiwała 12 proc. w stosunku do kursu otwarcia. Za jedną akcję trzeba było zapłacić 1025 dolarów, co dało astronomiczną kapitalizację na poziomie ponad biliona dolarów.

Tesla warta bilion dolarów. Elon Musk jeszcze bogatszy

Poziom biliona dolarów do tej pory udało się osiągnąć tylko pięciu firmom w historii. Przed spółką Elona Muska znajdują się wyłącznie Apple (2,5 bln dolarów), Microsoft (2,3 bln dol.), Google (1,8 bln dol.) i należący do największego rywala Elona Muska – Jeffa Bezosa – Amazon (1,7 bln dol.).

Musk, który uwielbia żartować sobie z rywalizacji między miliarderami, zapewne nie odmówi sobie pierwszej okazji do uszczypliwego tweeta na ten temat. Obaj panowie biorą także udział w wyścigu o kosmiczną dominację prywatnych podmiotów. Tam jednak pochodzący z RPA prezes SpaceX, zdecydowanie wyprzedza swojego konkurenta.

Taki wzrost kapitalizacji oznacza, że główny udziałowiec Tesli – najbogatszy człowiek świata Elon Musk, stał się jeszcze bogatszy. Analitycy Morgan Stanley ocenili, że jego majątek może już sięgać nawet 242 miliardów dolarów.

Tesla prawie jak Facebook

Tesla niemal sięgnęła po rekord w kategorii spółki, która najszybciej dobiła do poziomu biliona dolarów kapitalizacji. Producentowi aut elektrycznych udało się to w nieco ponad 12 lat. Spółka na Wall Street debiutowała bowiem w 2010 roku. Od firmy Elona Muska, lepszy był wyłącznie Facebook, któremu udało się to po 9 latach od debiutu.

Czytaj też:

Jedna transakcja zachwiała całym rynkiem. Elon Musk zyskał miliardy dolarów