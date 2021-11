Trump poległ w Waszyngtonie na całej linii. Nieoficjalnie: hotel sprzedany za 375 mln dolarów

Hotel w 120-letnim budynku miał być pewną inwestycją. Położony w odległości zaledwie jednej mili od Białego Domu posiadał wszystkie warunki, by zachęcać do skorzystania z usług biznesmenów przylatujących do Waszyngtonu. Gdy Trump Organization w 2012 roku wydzierżawiła obiekt na 60 lat, nikt jeszcze nie wiedział, że najważniejszy człowiek w firmie za cztery lata zostanie prezydentem. A kiedy Trump wprowadził się do Białego Domu w 2016 roku (co zbiegło się z otwarciem odrestaurowanego gmachu), Trump International Hotel bardzo na tym skorzystał. Zatrzymywali się w nim wszyscy ludzie, którzy mieli nadzieję, że o ich wyborze w jakiś sposób dowie się Donald Trump, a oni już na starcie zaskarbią sobie jego sympatię. Hotel stał się też ulubionym adresem zamożnych republikanów.

Trump kłamał w sprawie sytuacji finansowej hotelu

Zarząd był pewien, że koszty remontu (200 mln dolarów) i roczny czynsz dla właściciela obiektu w wysokości 3 mln dolarów szybko się zwrócą. Kalkulacje okazały się bardzo nietrafione.

Po czasie okazało się, że prezydentura Trumpa przyniosła obiektowi więcej szkód niż zysków.W październiku zakończyło się śledztwo Kongresu. W jego toku ustalono, że za czasów prezydentury Trumpa hotel stracił ponad 70 milionów dolarów. Wyszło na jaw, że Trump kłamał, bo zapewniał, że w tym czasie hotel był 150 milionów dolarów na plusie.

Zarząd Trump Organization musiał być jednak świadomy kłopotów, bo jak inaczej wyjaśnić, że już w 2019 roku zaczął szukać nabywcy dla liczącego 263 pokoje obiektu? Do zmiany właściciela może dojść już niedługo, bo okazuje się, że firma inwestycyjna CGI Merchant Group z siedzibą w Miami prowadzi zaawansowane negocjacje z Trump Organization w tej sprawie, a anonimowe źródła BBC donoszą nawet, że porozumienie mogło zostać przed kilkoma godzinami zawarte. Strony nie komentują tych doniesień.

Wiadomo, że gdyby doszło do przeniesienia praw do hotelu, nazwisko Trumpa zniknie z jego fasady. Dziennikarze BBC ustalili, że obiekt miałby nazywać się Waldorf Astoria i być zarządzany przez Hilton Group. W amerykańskich mediach pada kwota 375 mln dolarów jako ceny przejęcia praw do hotelu.

