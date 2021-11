Ryanair z nowymi połączeniami z Polski. Dokąd polecimy latem 2022?

Latem Ryanair uruchomi z Polski 270 tras. W rozkładzie pojawi się osiem nowości. Z Poznania pasażerowie polecą do Sztokholmu, Chani na Krecie i do Palmy. Do Sztokholmu pasażerowie polecą również z Wrocławia. Z Katowic i Gdańska odlecą samoloty Ryanaira do Wenecji, z Lublina – do Luton. Z podwarszawskiego Modlina pasażerowie polecą do Trapani na Sycylii.

Ryanair to drugi, obok Wizzaira, tani przewoźnik, który odlatuje z polskich lotnisk. Choć akurat „tani” to pojęcie względne, bo zdarza się, że oferta budżetowych przewoźników jest mniej korzystna niż to, co mają do zaoferowania drożsi przewoźnicy flagowi. Pewien czas temu Ryanair udostępnił swoim klientom narzędzie, które pozwala na porównanie cen biletów w aplikacji i na stronie z tymi oferowanymi przez pośredników. Narzędzie nazywa się „Price Checker”. Ryanair wyjaśnia, że dzięki niemu można uniknąć przepłacania i to o kilkadziesiąt procent. W rzeczywistości może się zdarzyć, że u pośrednika będzie jednak taniej.

Tanie linie czy agregatory?

Kilka miesięcy temu serwis Spidersweb.pl zapytał polskie agregatory, które skupiają oferty przewoźników, jak to jestz tymi różnicami w cenie. Odpowiedziało esky.pl, które od pewnego czasu jest z Ryanairem na wojennej ścieżce.

Medium cytuje rzecznika serwisu Deniza Rymkiewicza: – Często pod tanimi ofertami, nieuwzględniającymi cen bagażu (taki jest model biznesowy tanich linii), kryje się porównywalna bądź wyższa cena w stosunku do linii regularnych.

Ukryte opłaty sprawiają, że bilety drożeją

Jak czytamy dalej, wynika to z tego, że tanie linie lotnicze doliczają opłaty za wszystko, co nie jest kosztem samego lotu. Z kolei regularne linie nie mają aż tylu ukrytych opłat. Dodatkowo agregatory potrafią łączyć oferty różnych linii lotniczych, w tym tanich, czego tanie linie lotnicze nie oferują na swoich stronach.

