Czekają Francja, Beneluks i Wielka Brytania. Szef InPostu zapowiada „koniec z wywiadami, teraz tylko praca i strategia”

Rafał Brzoska jest prezesem InPostu, czyli firmy, która konsekwentnie obstawia kolejne polskie osiedla w miastach i małe miasteczka paczkomatami. Na tę chwilę urządzeń do nadawania i odbierania paczek jest u nas już ponad 14 tysięcy. Firma jest jego oczkiem w głowie, ale powiększa swoje biznesowe portfolio również o inne spółki i to wcale nie z obszaru e-commerce.

Brzoska zwiększa udział w Bakalland

W 2014 roku kontrolowany przez niego holding kupił akcje spółki Bakalland, a 23 listopada podpisana została umowa, na podstawie której holding zwiększy swój udział w strukturze własnościowej firmy sprzedającej bakalie. Finalizacja transakcji zaplanowana jest na początek przyszłego roku. Po zakończeniu transakcji, które planowane jest na początek 2022 roku, akcjonariuszami Bakalland SA będą Uno Capital Mariana Owerko i O&R Holding, czyli podmiot kontrolowany przez Rafała Brzoskę -informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl.

Kilka tygodni temu Brzoska kupił udziały spółki eObuwie, jest też zainteresowany nabyciem połowy akcji Medicalgorithmics. To polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii, która świadczy usługi telemedyczne z zakresu m.in. diagnostyki arytmii oraz nadzoru procesu telerehabilitacji kardiologicznej tysiącom pacjentów na świecie.

Francja, Hiszpania, Portugalia - InPost wchodzi do gry

O innych planach na najbliższą przyszłość Brzoska opowiedział w rozmowie z money.pl.

– Mamy gigantyczny biznes do zintegrowania we Francji, w Hiszpanii, Portugalii, Beneluksie, rozwijamy się w Wielkiej Brytanii (…) Dzisiaj długoterminowa strategia to dwuletnia, krótkoterminowa to roczna i tak działamy. W tak dynamicznie zmieniającym się środowisku, szczególnie w naszej branży, czyli e-commerce, nie ma szans, by planować dłużej niż na dwa lata – powiedział.

Dodał, że pomimo wielu zmiennych, które trzeba uwzględniać w biznesie, jest jeden kluczowy punkt w strategii InPostu. „To stworzenie paneuropejskiego, największego operatora dostaw out-of-home, czyli nie do domu, właśnie do Paczkomatów lub punktów obsługi”. – wyjaśnił.

– Już dzisiaj takim operatorem jesteśmy, punkt kolejny to rozwój sieci Paczkomatów w Europie, ale nie zapominamy o Polsce, bo to nasz rynek macierzysty – dodał.

Zapowiedział, że przed nim trudny i pracowity czas. – Koniec wywiadów, koniec uczestnictwa w konferencjach. Praca, praca i strategia – dodał.

