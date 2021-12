Elon Musk spełnił obietnicę. Sprzedał ponad 10 mln akcji Tesli i... ma ich więcej niż wcześniej

Elon Musk nie przestaje trollować. Najpierw zapytał internautów, czy ma sprzedać akcje Tesli, a gdy już to zrobił, to okazało się, że nagle ma ich więcej, niż do tej pory.

Elon Musk odpowiedział na oczekiwania internetu. 6 listopada przeprowadził twitterową ankietę, w której zapytał swoich obserwujących, czy ma sprzedać 10 proc. udziałów w Tesli i zapłacić od tego podatek dochodowy. Była to reakcja na powtarzające się zarzuty, że najbogatsi amerykanie nie płacą podatków. Mimo że miliarder wyjaśnił, że zgodnie z prawem nie musi odprowadzać daniny od swojego majątku, to obiecał, że zrobi tak, jak zdecydują internauci. Internet przemówił. Elon Musk sprzedaje akcje Tesli Wyniki ankiety były jednoznaczne. Aż 57,9 proc. głosujących zdecydowało, że szef Tesli, SpaceX, Neuralink i The Boring Company powinien pozbyć się 10 proc. swoich udziałów. W głosowaniu wzięło udział ponad 3,5 miliona osób. Od zakończenia ankiety Elon Musk sukcesywnie sprzedaje swoje udziały. Na rynek trafiło już ponad 10,1 miliona akcji, które należały do miliardera. Do osiągnięcia obiecanego celu brakuje jeszcze około 7 milionów. Analiza giełdowa pokazuje jednak, że spełnienie obietnicy nie wpłynęło negatywnie na stan portfela szefa Tesli. Okazuje się bowiem, że w trakcie, gdy sprzedawał swoje udziały, zastosował bardzo sprytne rozwiązanie, które sprawiło, że zamiast zmniejszyć swoją kontrolę nad spółką, to ją zwiększył. Elon Musk uruchomił klauzulę Umowa Elona Muska z akcjonariuszami Tesli zakłada, że w momencie, gdy kapitalizacja spółki przekracza kolejne umówione progi, szef spółki odblokowuje możliwość kupienia kolejnych pakietów akcji. Musk korzystał z tej opcji już kilkukrotnie. Zrobił to także teraz, w trakcie sprzedaży 10 proc. udziałów. Finalnie okazało się więc, że mimo spełnienia obietnicy, jaką złożył na Twitterze, ekscentryczny miliarder ma obecnie więcej udziałów w spółce, niż przed początkiem zapowiedzianej wyprzedaży. Co więcej, Musk w ten sposób zwiększył swój majątek. Zgodnie z klauzulą, nabycie dodatkowych akcji jest możliwe po cenie 6,24 dolara za sztukę, czyli za mniej niż 1 proc. obecnej rynkowej wartości akcji spółki. Czytaj też:

„Donieś na Teslę!” Elon Musk kpi z sygnalistów i sprzedaje cybergwizdek