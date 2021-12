Spółki sugerowały współpracę z polskim bankiem. Sprawę bada UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów w ramach postępowania wyjaśniającego bada działalność spółek: Obligacje Społeczne Prosta, KFG, KFG Leasing i Prius29, podał Urząd. Z otrzymanych sygnałów wynika, że przedsiębiorcy ci w sposób nieuprawniony sugerują, że ich oferta związana jest z funkcjonowaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Mylące mogą być już same nazwy prywatnych spółek KFG czy Obligacje Społeczne. W sposób nieuprawniony zdają się one sugerować powiązania z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego czy rozpoznawalnymi przez konsumentów instrumentami finansowymi, jakimi są obligacje. Podczas postępowania wyjaśniającego weźmiemy też pod lupę m.in. obiecywany zysk, ryzyka i kwestię zabezpieczeń pożyczanych spółkom pieniędzy. Skierowaliśmy zawiadomienia do prokuratury oraz prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Podszywali się pod współpracę z BGK. UOKiK rząda wyjaśnień

Prezes Urzędu zażądał od spółek wzorców umów oraz wyjaśnień. Celem postępowania jest analiza sytuacji i ustalenie, czy są podstawy do postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych, podkreślono.

W sprawie wymienionych przedsiębiorców prezes UOKiK współpracuje z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Spółkami KFG interesują się także Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ministerstwo Finansów. W wydanych komunikatach instytucje te wskazywały na brak powiązań wymienionych przedsiębiorców z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach BGK, brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla inwestowanych pieniędzy oraz bezprawne wykorzystanie logotypów UKNF i BFG na stronach przedsiębiorców (po interwencji logotypy zostały usunięte), zakończono.

