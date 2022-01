Ceny gazu i prądu a hotele. Planujesz wyjazd? Ceny mogą skoczyć o 25 proc.

Pandemia koronawirusa wyraźnie wpłynęła na kondycję branży hotelarskiej, a teraz – pisze „Rzeczpospolita” – czeka ją kolejny cios: wzrost cen gazu i prądu. Rekordziści mają do zapłacenia za gaz 800 proc. więcej w porównaniu do 2021 roku, do tego dochodzą podwyżki opłat za energię.

Droższe ferie i wyjazdy na początku 2022 roku? Hotelarze mogą podnieść ceny

To wszystko odczują nie tylko hotelarze, ale i klienci, bo jak wskazuje „Rz”:

„W miejscowościach wypoczynkowych średnia cena wzrośnie w kolejnych miesiącach (nie biorąc pod uwagę porównania do świąt i Sylwestra) o ok. 20–25 proc. W hotelach miejskich oraz konferencyjnych także należy spodziewać się podwyżek, choć mniejszych – w granicach 10–15 proc”..

Kolejna fala pandemii i obecna sytuacja epidemiczna nie sprawia też, że frekwencja w hotelach będzie taka jak przed pandemią. Co prawda zainteresowanie w okresie świątecznym było większe i sięgało 75 proc. obłożenia w miejscowościach górskich, to w sylwestra spadło i zajęta była zaledwie połowa miejsc.

Nie pomogą też nadchodzące ferie zimowe. Zwykle oznaczają wzrost zainteresowania, ale ich status pozostaje niepewny. Niewykluczone, że wprowadzone zostaną nowe obostrzenia. – Widać wyczekiwanie na rozwój wydarzeń, zwłaszcza że w najbliższy piątek można spodziewać się informacji o nowych obostrzeniach – przekazano „Rzeczpospolitej” w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

